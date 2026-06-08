Хабаровский край может стать центром переработки отходов на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае депутаты Законодательной думы изучили работу предприятия, которое перерабатывает полимерные отходы и выпускает из вторсырья готовую продукцию. Производственную площадку посетили председатель краевого парламента Николай Шевцов и депутат, руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров, сообщили в Закдуме края.
Предприятие работает с 2010 года и занимается не просто утилизацией пластика, а его возвращением в оборот. Из переработанного сырья здесь выпускают полиэтиленовую плёнку, пакеты и вкладыши. За 2025 год завод принял и переработал более 2,4 тысячи тонн полимерных отходов, которые иначе могли бы оказаться на полигонах.
Во время осмотра цехов депутаты обсудили с руководством предприятия проблемы отрасли. Среди главных — нехватка пунктов приёма вторсырья, дорогая и сложная логистика, а также вопросы, которые остаются после запуска мусорной реформы.
«Сегодня общая задача — создать такие условия, чтобы переработка стала нормой, а не исключением», — отметил Николай Шевцов.
В краевом парламенте считают, что у Хабаровского края есть шанс стать одним из ключевых экологических центров Дальнего Востока. Для этого региону нужно развивать глубокую переработку отходов, расширять сеть сбора вторсырья и поддерживать предприятия, которые уже превращают мусор не в проблему, а в новый производственный ресурс.