Хабаровский край может стать центром переработки отходов на Дальнем Востоке

Предприятие работает с 2010 года и занимается не просто утилизацией пластика, а его возвращением в оборот. Из переработанного сырья здесь выпускают полиэтиленовую плёнку, пакеты и вкладыши. За 2025 год завод принял и переработал более 2,4 тысячи тонн полимерных отходов, которые иначе могли бы оказаться на полигонах.