Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В волгоградском полицейском главке сменили руководство

Свой пост покинул начальник регионального ГУ МВД Дмитрий Свинов.

Бывший глава ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрий Свинов покинул свой пост. На его место назначен бывший заместитель Константин Кремнев с приставкой врио.

В пресс-службе правоохранительного ведомства коротко сообщают, что Дмитрий Вячеславович «выведен в распоряжение МВД в связи с переходом на новое место службы».

Причина отстранения от должности Свинова не называется. В связи с этим жители региона выдвигают свои версии. Подробности в материале vlg.aif.ru.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Александр Гуцан назначил прокурором Волгограда Владислава Кузнецова.

Узнать больше по теме
Биография Александра Гуцана
Российский политик и государственный деятель, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Александр Гуцан — новый генпрокурор РФ. Собрали детали из его биографии.
Читать дальше