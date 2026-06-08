В волгоградском полицейском главке сменили руководство

Бывший глава ГУ МВД по Волгоградской области Дмитрий Свинов покинул свой пост. На его место назначен бывший заместитель Константин Кремнев с приставкой врио.
В пресс-службе правоохранительного ведомства коротко сообщают, что Дмитрий Вячеславович «выведен в распоряжение МВД в связи с переходом на новое место службы».
Причина отстранения от должности Свинова не называется. В связи с этим жители региона выдвигают свои версии. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Ранее сообщалось, что генпрокурор Александр Гуцан назначил прокурором Волгограда Владислава Кузнецова.