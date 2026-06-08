Фото с места пожара, где погибли трое юных братьев под Воронежем

В Нововоронеже трагедия унесла жизни троих братьев из-за пожара в одной из квартир на Парковом проезде. ЧП произошло в утром в воскресенье, 7 июня. На место происшествия были направлены пожарные расчеты, сотрудники полиции и медицинские бригады.
Пожар удалось локализовать, после чего в задымленном жилище были обнаружены тела двух несовершеннолетних мальчиков, шести и десяти лет. Предполагается, что причиной их гибели стало отравление угарным газом и продуктами горения.
На месте трагедии был обнаружен старший брат несовершеннолетних, которому было 19 лет. В крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован. К сожалению, медики не смогли его спасти — молодой человек скончался от полученных ожогов и сильного отравления дымом.
Следственные органы начали уголовное производство по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».