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Фото с места пожара, где погибли трое юных братьев под Воронежем

В Нововоронеже трагедия унесла жизни троих братьев из-за пожара в одной из квартир на Парковом проезде. ЧП произошло в утром в воскресенье, 7 июня.

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В Нововоронеже трагедия унесла жизни троих братьев из-за пожара в одной из квартир на Парковом проезде. ЧП произошло в утром в воскресенье, 7 июня. На место происшествия были направлены пожарные расчеты, сотрудники полиции и медицинские бригады.

Пожар удалось локализовать, после чего в задымленном жилище были обнаружены тела двух несовершеннолетних мальчиков, шести и десяти лет. Предполагается, что причиной их гибели стало отравление угарным газом и продуктами горения.

На месте трагедии был обнаружен старший брат несовершеннолетних, которому было 19 лет. В крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован. К сожалению, медики не смогли его спасти — молодой человек скончался от полученных ожогов и сильного отравления дымом.

Следственные органы начали уголовное производство по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».