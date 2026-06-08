Фото с места пожара, где погибли трое юных братьев под Воронежем

На месте трагедии был обнаружен старший брат несовершеннолетних, которому было 19 лет. В крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован. К сожалению, медики не смогли его спасти — молодой человек скончался от полученных ожогов и сильного отравления дымом.