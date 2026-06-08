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Прокурор Калининградской области проверил ИК‑9 и нашёл нарушения условий содержания заключённых

Прокурор Калининградской области Максим Попов проверил соблюдение законности в.

Источник: KaliningradToday

исправительной колонии № 9 регионального управления ФСИН. Внимание надзорного ведомства было сосредоточено на соблюдении прав и законных интересов осуждённых, условиях их содержания, материально-бытовом обеспечении, трудовой занятости, а также на мерах по возмещению ущерба от преступлений.

В ходе проверки прокурор обошёл режимную территорию, промышленную зону и другие объекты учреждения.

По итогам выявлены отдельные нарушения требований законодательства. Для их устранения будут приняты меры прокурорского реагирования. Какие именно — не уточняется, но обычно это представления, предостережения или требования об устранении нарушений, которые могут влечь дисциплинарную или административную ответственность для руководства колонии.

Исправительная колония № 9 — одно из крупных учреждений уголовно-исполнительной системы региона. Проверки прокуратуры там проходят регулярно, и факт выявления нарушений свидетельствует о том, что не все проблемы в организации содержания заключённых решены.