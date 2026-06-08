Прокурор Калининградской области проверил ИК‑9 и нашёл нарушения условий содержания заключённых

По итогам выявлены отдельные нарушения требований законодательства. Для их устранения будут приняты меры прокурорского реагирования. Какие именно — не уточняется, но обычно это представления, предостережения или требования об устранении нарушений, которые могут влечь дисциплинарную или административную ответственность для руководства колонии.