Прокурор Калининградской области проверил ИК‑9 и нашёл нарушения условий содержания заключённых

исправительной колонии № 9 регионального управления ФСИН. Внимание надзорного ведомства было сосредоточено на соблюдении прав и законных интересов осуждённых, условиях их содержания, материально-бытовом обеспечении, трудовой занятости, а также на мерах по возмещению ущерба от преступлений.
В ходе проверки прокурор обошёл режимную территорию, промышленную зону и другие объекты учреждения.
По итогам выявлены отдельные нарушения требований законодательства. Для их устранения будут приняты меры прокурорского реагирования. Какие именно — не уточняется, но обычно это представления, предостережения или требования об устранении нарушений, которые могут влечь дисциплинарную или административную ответственность для руководства колонии.
Исправительная колония № 9 — одно из крупных учреждений уголовно-исполнительной системы региона. Проверки прокуратуры там проходят регулярно, и факт выявления нарушений свидетельствует о том, что не все проблемы в организации содержания заключённых решены.