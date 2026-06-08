Ретроэлектричка «Красная птица» совершит рейс до Моховых Гор 13 июня

13 июня 2026 года ретроэлектропоезд «Красная птица» (ЭР9Э № 618) отправится в экскурсионный рейс до Моховых Гор и обратно. Состав выйдет из Нижнего Новгорода в 15:22, вернётся в 17:08; остановок по пути не будет. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Четыре вагона оформлены в духе СССР: «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Внутри — не только тематические декорации, но и подлинные вещи той эпохи: радиола, холодильник «ЗИЛ», печатная машинка, телефонная будка с таксофоном и другие предметы быта. Проводники в советской форме будут выдавать билеты в стиле прошлых лет.
Пассажиров ждут квизы о культуре и кино СССР, выступления с песнями и стихами советских авторов, а также интерактивная программа с аниматорами в образах мультгероев.
Билеты продаются в пригородных кассах ВВППК.
Ретропоезд запустили 3 июня по маршруту Нижний Новгород — Семёнов; в оформлении участвовали «Мосфильм», «Союзмультфильм» и Государственный музей Владимира Высоцкого (при содействии его директора Никиты Высоцкого). Восстановление состава заняло около полугода: специалисты обновили окна и мебель, утеплили вагоны и разместили элементы интерьера.