Ретроэлектричка «Красная птица» совершит рейс до Моховых Гор 13 июня

Четыре вагона оформлены в духе СССР: «Назад в СССР», «Ну, погоди!», «Любовь и голуби» и «Высоцкий». Внутри — не только тематические декорации, но и подлинные вещи той эпохи: радиола, холодильник «ЗИЛ», печатная машинка, телефонная будка с таксофоном и другие предметы быта. Проводники в советской форме будут выдавать билеты в стиле прошлых лет.