«Движение» в Екатеринбурге собрало более 150 тысяч участников

В Екатеринбурге с 5 по 7 июня прошел третий фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» Мероприятие собрало более 150 тысяч участников и свыше 5 тысяч байкеров. Гости приехали в столицу Урала из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Казани, Уфы, и даже из других стран — Белоруссии и Казахстана.