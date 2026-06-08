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Несколько поездов, следующих через Ростов, задерживаются вторые сутки

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предоставил обновленную информацию о задержках поездов «Таврия», которые следуют из Крыма через Ростовскую область. Движение было временно отменено накануне в связи с беспилотной опасностью, и по состоянию на 5 июня в пути задерживаются несколько составов.

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предоставил обновленную информацию о задержках поездов «Таврия», которые следуют из Крыма через Ростовскую область. Движение было временно отменено накануне в связи с беспилотной опасностью, и по состоянию на 5 июня в пути задерживаются несколько составов.

По данным на 9 часов утра, от графика отстают следующие поезда: № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, № 174 Евпатория — Москва, № 092 Севастополь — Москва, № 098 Симферополь — Москва, № 076 Симферополь — Омск, № 028 Симферополь — Москва, № 092 Севастополь — Москва и № 098 Симферополь — Москва с отправлением 5 июня задерживается на пять часов. Время задержки составляет от 1,5 до 11 часов.

Пассажиры поездов, отстающих от графика более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой.

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