В Белгородской области за сутки от атак ВСУ погиб человек, еще пятеро ранены

Ударам ВСУ за прошедшие сутки также подверглись Белгород, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа. Всего зафиксировано девять случаев применения со стороны Украины артиллерии и РСЗО. Кроме того, с БПЛА пять раз осуществлялся сброс взрывных устройств.