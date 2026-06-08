Для поддержки энергосистемы в Калининградской области предложили использовать накопители электроэнергии

В компании считают, что часть таких проектов можно передавать сетевым организациям без конкурса: для установки накопителей у них уже есть инфраструктура и площадки на подстанциях. Похожую схему сейчас используют на юге России. Запуск запланирован на 1 июля, стоимость удалось снизить с 90 до 70 млрд рублей.