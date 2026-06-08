Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для поддержки энергосистемы в Калининградской области предложили использовать накопители электроэнергии

Подобный проект уже готовят к запуску на юге России.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области предложили использовать накопители электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на сети. Об этом, ссылаясь на главу «Россетей» Андрея Рюмина, пишет РБК.

«Есть накопители, которые закрывают “узкие” места и решают проблему энергодефицита. А есть другой вариант — те, что устанавливают вместе с возобновляемыми источниками энергии. В случае с ВИЭ (возобновляемые источники энергии — ред.) это единый комплекс, например солнечные панели плюс накопители», — заявил топ-менеджер.

По словам главы «Россетей», такие системы могут понадобиться регионам, где энергосети работают с высокой нагрузкой. Помимо Калининградской области, Рюмин назвал Дагестан, Москву и Санкт-Петербург. Главный проект пока обсуждают для Дальнего Востока: к 2031 году там ожидают нехватку электроэнергии, а мощность накопителей может составить до 250 МВт.

В компании считают, что часть таких проектов можно передавать сетевым организациям без конкурса: для установки накопителей у них уже есть инфраструктура и площадки на подстанциях. Похожую схему сейчас используют на юге России. Запуск запланирован на 1 июля, стоимость удалось снизить с 90 до 70 млрд рублей.

Энергетики рассказывали, как после выхода стран Балтии работает энергокольцо БРЭЛЛ и сказалось ли это на Калининградской области.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше