А поговорить? Где и в какой компании бегают пермяки

Бег в Перми с каждым годом становится всё популярнее: появляются новые клубы и комьюнити, растёт число стартов и забегов. Вместе с этим набирают обороты и коллективные пробежки по выходным. В лесу или в самом центре города бегуны собираются не только ради километров, но и за атмосферой. Цель таких встреч — пробежать маршрут в компании единомышленников, а после зачастую остаться на кофе и разговоры. В подборке perm.aif.ru самые популярные бесплатные беговые мероприятия, которые проводятся в городе на постоянной основе.
Пять вёрст в Балатовском парке.
Место: ул. Подлесная, 52/1, у надписи «Экопарк Балатово».
Время: каждую субботу в 9.00.
По субботам в Балатовском парке можно побегать с беговым сообществом «Пять вёрст». Это проект, объединяющий более 100 городов России. В каждом из них бегуны стартуют в 9.00, всегда это бег в лесном массиве, а участие — бесплатное.
Чтобы попасть на пермские «Пять вёрст» необходимо пройти онлайн регистрацию, ссылка расмещена в группе ВКонтакте.
«Наша миссия — помогать людям становиться здоровее и счастливее, вдохновлять их вести активный образ жизни, общаться и поддерживать друг друга. У нас возможны разные форматы участия: преодолевайте трассу в любом комфортном темпе, даже пешком, или же записывайтесь на волонтёрство — мы вам всегда рады», — говорится на сайте проекта.
Кофейный забег от Пермского марафона.
Место: кофейня по ул. Попова, 14.
Время: каждую субботу в 10.00 — сбор, 10.20 — разминка.
Кофейный забег представляет собой классический «коферан» с финальной точкой в кофейне после 5 километров бега в разговорном темпе. Его проводят организаторы «Пермского марафона».
«Это пробежки абсолютно для всех желающих с любым уровнем подготовки. Не нужно быть профессиональным атлетом, бегуном. Здесь люди встречаются для коммуникации, мотивации. Мы проводим разминку с профессиональным тренером, после люди бегут символические 5 километров с пунктом освежения. Затем мы сидим в кофейне, общаемся, делимся своими планами», — говорит начальник организационного отдела спортивной школы «Спартак», организатор «Пермского марафона» и «Кофейного забега» Влада Ассанова.
Кофейные забеги проводятся уже второй год и собирают от тридцати до пятидесяти человек каждую неделю. В чате сообщества уже более 500 пермяков. Увеличение интереса к бегу организаторы считают логичным и обоснованным.
«Бег — это модно. Как показывает практика и статистика, в основном бегуны — это люди старше тридцати лет. Они уже реализовались в разных профессиональных сферах и подбирают для себя именно хобби. Люди стали участвовать в забегах потому, что это вдохновляет. Когда новичок понимает, что готов преодолеть ту или иную дистанцию, а на финише ему вручат медаль — это его завораживает. Кроме того, люди приходят в бег ради коммуникации, появляются новые знакомые, растёт круг общения, новые связи», — отметила Влада Ассанова.
«Бегаешь как девчонка».
Место: кофейня по ул. Ленина, 72а.
Время: каждую субботу в 10.00.
Это бесплатный беговой клуб только для представительниц прекрасного пола. Сообщество появилось в 2021 году в Екатеринбурге, а с годами стало расширяться. В 2026 году клуб появился и в Перми.
«Главная особенность “Бегаешь как девчонка” — сочетание спорта и комьюнити. К нам приходят девушки с разным уровнем подготовки: кто-то готовится к полумарафону, а кто-то только начинает свой путь в беге. И все чувствуют себя комфортно. По субботам проходят пробежки на 3−5 км в комфортном темпе, чтобы можно было не только бегать, но и общаться. После тренировок мы часто остаемся на кофе, знакомимся и обсуждаем не только бег. Нам хочется создать пространство, где девушки смогут находить не только спортивную мотивацию, но и друзей, единомышленниц и новые впечатления. В планах сохранить традиционные субботние пробежки как основу сообщества, а по воскресеньям проводить тематические встречи: длительные пробежки, полноценные беговые тренировки, занятия йогой, пикники, лекции, а иногда даже небольшие рейвы и другие неформальные мероприятия», — говорит лидер бегового клуба в Перми Кира Дуэнас Хименес.
Пермячек приглашают на пробежки по субботам в 10.00. Записываться заранее на мероприятия не нужно.
Беговые экологические тренировки от Первого пермского бегового.
Место: ул. Подлесная, 28/1.
Время: следить за анонсами.
На экологические экскурсии в Черняевском лесу часто приходят целыми семьями. Это совместный проект Первого пермского бегового и «ПермГорЛес». На таких пробежках пермякам показывают новые, безопасные маршруты по лесу.
«Главный фактор, влияющий на деградацию леса — это вытаптывание. Маршрутизация гостей помогает снизить нагрузку на экосистему Черняевского леса. Для Первого пермского бегового такие экскурсии — возможность не только говорить об экологических ценностях, которые мы разделяем, но и регулярно проводить активности в локации, спроектированной для бегового сообщества: осваивать её — и даже немного “приватизировать”, но бережно, с заботой о природе. При этом мы привлекаем новых людей: на прогулки постоянно приходят новички, часто это семьи, компании друзей и коллег. Для них это формат организованного досуга, и мы рады, что создаём такие возможности и комьюнити в лесу», — рассказывает продюсер Первого пермского бегового Александра Посохина.
К проекту нередко присоединяются партнёры — кофейни, беговые клубы и йога-студии. Благодаря этому экологические тренировки превращаются в коллаборации разных сообществ, объединённых ценностями здорового образа жизни, активного отдыха и заботы о природе в городе.
Кроме того, на беговых экскурсиях часто работает профессиональный фотограф: снимки потом публикуют в соцсетях. Запись на мероприятия обязательна, анонсы появляются в сообществе организаторов ВКонтакте.
Mikkeller Running Club.
Место: ул. Советская, 49.
Время: первая суббота месяца в 13.00.
Mikkeller Running Club (MRC) — это международный беговой клуб, который появился более десяти лет назад. Его создал основатель пивоварни Mikkeller Миккель Борг Бьёргсё. Идея клуба заключалась в объединении любви к бегу и пиву.
Встречи бегового сообщества проводятся каждую первую субботу месяца. После 5−6 км в разговорном темпе участники собираются в баре общаются за бокалом пенного. Ещё одна особенность клуба — встреча на финише овациями каждого, кто преодолел дистанцию.
Кроме ежемесячных пробежек у клуба бывают и спонтанные. Их обычно анонсируют в соцсетях. Записываться на пробежку не надо, задать вопрос организаторам можно в телеграм-канале.