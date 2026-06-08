А поговорить? Где и в какой компании бегают пермяки

«Главная особенность “Бегаешь как девчонка” — сочетание спорта и комьюнити. К нам приходят девушки с разным уровнем подготовки: кто-то готовится к полумарафону, а кто-то только начинает свой путь в беге. И все чувствуют себя комфортно. По субботам проходят пробежки на 3−5 км в комфортном темпе, чтобы можно было не только бегать, но и общаться. После тренировок мы часто остаемся на кофе, знакомимся и обсуждаем не только бег. Нам хочется создать пространство, где девушки смогут находить не только спортивную мотивацию, но и друзей, единомышленниц и новые впечатления. В планах сохранить традиционные субботние пробежки как основу сообщества, а по воскресеньям проводить тематические встречи: длительные пробежки, полноценные беговые тренировки, занятия йогой, пикники, лекции, а иногда даже небольшие рейвы и другие неформальные мероприятия», — говорит лидер бегового клуба в Перми Кира Дуэнас Хименес.