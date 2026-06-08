«Парикмахерская тележка и 70 тыс. рублей»: красноярку оштрафовали на 2,3 млн. рублей за получение взятки

На основании этих документов безработные получили бюджетные деньги, хотя заниматься предпринимательством изначально не собирались. За помощь в оформлении выплат женщина получила 70 тыс. рублей наличными и парикмахерскую тележку стоимостью более 6 тыс. рублей. Нужную модель она выбрала сама и отправила ссылку на маркетплейс через мессенджер.