«Парикмахерская тележка и 70 тыс. рублей»: красноярку оштрафовали на 2,3 млн. рублей за получение взятки

В Иланском округе осудили бывшую сотрудницу центра занятости за получение взятки при оформлении выплат безработным. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным суда, в 2023 году начальник отдела трудоустройства Иланского Центра занятости населения приняла документы от двух безработных жителей района. Они якобы планировали открыть собственное дело и получить государственную поддержку. На каждого заявителя полагалась единовременная финансовая помощь почти по 200 тыс. рублей.
Однако комиссия, которая должна была рассматривать бизнес планы будущих предпринимателей, фактически не собиралась. Конкурсный отбор не проводился. Протоколы заседаний и документы о рассмотрении заявок сотрудница центра занятости оформляла самостоятельно.
На основании этих документов безработные получили бюджетные деньги, хотя заниматься предпринимательством изначально не собирались. За помощь в оформлении выплат женщина получила 70 тыс. рублей наличными и парикмахерскую тележку стоимостью более 6 тыс. рублей. Нужную модель она выбрала сама и отправила ссылку на маркетплейс через мессенджер.
Суд признал бывшую сотрудницу центра занятости виновной в получении взятки. По совокупности преступлений ей назначили штраф 2,3 млн рублей. Также женщине на 3 года запретили заниматься организационно распорядительной деятельностью в сфере содействия занятости населения.