В Красноярске экоцентр «Круговорот» отметил День эколога

В Красноярске 5 июня в экологическом центре «Круговорот» прошло праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога. Центр работает в просторном отремонтированном помещении, которое появилось благодаря поддержке грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа». Для города такие площадки становятся частью современной экологической инфраструктуры. Здесь можно не только сдать вторсырье, но и узнать больше о переработке, ответственном потреблении, повторном использовании вещей и участии жителей в развитии городской среды. [caption id= «attachment_368680» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: экологический центр «Круговорот»[/caption] Экологические и социальные проекты РУСАЛ реализует через Центр социальных программ, который 20 лет назад основал Олег Дерипаска. Поддержка «Круговорота» стала одним из примеров того, как бизнес участвует в развитии общественных пространств и помогает городским инициативам получать устойчивую основу для работы. Руководитель экоцентра «Круговорот» Анастасия Новикова рассказала, что День эколога здесь отмечают вместе с теми, кто уже вовлечен в экологическую повестку, и с теми, кто только начинает интересоваться этой темой. День эколога — это праздник всех экологически настроенных людей, жителей нашего города, всех, кто приходит в экоцентр сдавать сырье на переработку, и тех, кто заинтересован в экопросвещении. Наше мероприятие показывает возможности переработки, существующую инфраструктуру и дарит приятные впечатления, — поделилась Анастасия Новикова. [caption id= «attachment_368693» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: экологический центр «Круговорот»[/caption] В честь праздника на базе центра запустили большой краевой марафон зеленых дел. До 12 июня разные территории края будут проводить озеленительные акции, мероприятия по благоустройству, сбору макулатуры, пластика и другого вторсырья. В самом «Круговороте» в этот день высадили пять кустов сирени и цветущие бархатцы. По словам Анастасии Новиковой, важно, чтобы пространство вокруг центра тоже становилось более комфортным для жителей. К нам постоянно приходят семьи, взрослые, много жителей. Мы хотим, чтобы здесь было красиво, чтобы это городское пространство радовало людей и всем было приятно здесь находиться, — отметила руководитель центра. [caption id= «attachment_368682» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: экологический центр «Круговорот»[/caption] Для гостей подготовили экологический квест, мастер-классы и игровые станции. Участники знакомились с работой экоцентра, видели, как проходит прием вторсырья, узнавали, как отходы становятся ресурсами, делали цветы из пульп-картона и джинсы, играли в экологические игры и соревновались командами. Всего на мероприятие по предварительной регистрации записались около 40 человек. [caption id= «attachment_368683» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: экологический центр «Круговорот»[/caption] Отдельный блок был посвящен переработке алюминия. Участникам рассказали, что этот материал можно использовать повторно без потери качества. Технологии возвращения алюминия в производство сейчас активно апробирует РУСАЛ, развивая практики более бережного обращения с ресурсами. [caption id= «attachment_368685» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: экологический центр «Круговорот»[/caption] На праздник пришли будущие специалисты-экологи. Заведующая кафедрой промышленной экологии СибГУ им. М. Ф. Решетнёва Ольга Есякова привела на мероприятие студентов с первого по четвертый курс. В День эколога это очень символично, поэтому мы не могли пройти мимо. Проект очень важный, потому что это правильное дело, — рассказала Ольга Есякова. Она добавила, что сама регулярно занимается раздельным сбором — дома и на кафедре. Для студентов участие в таких мероприятиях становится возможностью увидеть, как экологические практики работают в городской жизни, а не только в учебных аудиториях. [caption id= «attachment_368684» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: экологический центр «Круговорот»[/caption] Среди гостей был и 10-летний Константин Бем. Мальчик уже писал проекты о помощи дельфинам, участвовал в экологических инициативах, а вместе с семьей высаживал кедры в лесах под Емельяново. Его мама Юлия Бем говорит, что экологическая тема близка всем детям в семье. [caption id= «attachment_368690» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: экологический центр «Круговорот»[/caption] Еще одна участница мероприятия, многодетная мама Наталья Ушакова, пришла в экоцентр с детьми. Она считает, что бережное отношение к природе важно прививать с раннего возраста. Я считаю, что нужно давать детям знания об экологии, об отношении к природе — не потребительском, а восстановительном. Поэтому, я поддерживаю такие мероприятия, — сказала Наталья Ушакова. По ее словам, дома семья занимается раздельным сбором мусора и пользуется контейнерами рядом с домом. [caption id= «attachment_368689» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: экологический центр «Круговорот»[/caption] Сегодня «Круговорот» объединяет сразу несколько направлений: прием вторсырья, экопросвещение, работу с детьми и молодежью, городские акции и инициативы жителей. Благодаря поддержке грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа» у проекта появилась возможность развиваться в более удобном пространстве и вовлекать в экологическую повестку больше красноярцев.