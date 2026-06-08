За что библиотека Горького в Волгограде получила геометку «Хорошее место»?

10 000 гостей фестиваля и отзывы горожан решили исход.
Волгоградскую областную библиотеку им. Горького поздравляют с получением престижной геометки «Хорошее место» от «Яндекс Карты».
Такой статус библиотечный центр получил по результатам ежегодной премии Яндекса, в ходе которой отмечают учреждения с высоким уровнем сервиса.
Он означает, что пользователи выбирают библиотеку как интересное пространство для досуга и саморазвития. Эту премию можно назвать народной, так как присуждается она на основе многочисленных отзывов как самих жителей, так и гостей города. Учитываются мнения блогеров, культурных обозревателей.
Библиотека им. Горького уже не один год выступает в Волгограде и области как масштабный культурно-просветительский центр. Здесь ежедневно проходят выставки, мастер-классы, лекции, действуют книжные клубы, центр реставрации раритетных книг и многое другое. В середине мая в библиотеке прошёл масштабный Книжный фестиваль, гостями которого стали 10 000 человек.