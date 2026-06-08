За что библиотека Горького в Волгограде получила геометку «Хорошее место»?

Он означает, что пользователи выбирают библиотеку как интересное пространство для досуга и саморазвития. Эту премию можно назвать народной, так как присуждается она на основе многочисленных отзывов как самих жителей, так и гостей города. Учитываются мнения блогеров, культурных обозревателей.