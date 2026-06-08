Нижегородские врачи начали лечить травмы самокатчиков светотерапией

В Нижнем Новгороде врачи начали применять фотодинамическую терапию для восстановления пациентов после падений с электросамокатов. Метод уже показал хорошие результаты при ушибах и травмах коленного сустава, которые нередко получают любители средств индивидуальной мобильности, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».