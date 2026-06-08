Из-за ЧП в Крыму остановлены следующие через Воронеж поезда: что известно?

Пассажирские поезда, большинство которых проходит через Воронежскую область, остановили из-за закрытия Крымской железной дороги в понедельник, 8 июня. Причиной стала ночная атака БПЛА на локомотив поезда № 68 Москва — Симферополь. Пассажиры не пострадали, однако погиб помощник машиниста. Сам машинист ранен. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Пассажиров ряда поездов, которые находились на момент ЧП в пути, доставляют на автобусах.
В Керчь уже отбыли часть пассажиров из поезда № 92 Севастополь — Москва, отправлением 7 июня.
В течение дня из Симферополя автобусами также отправят людей, находящихся в составах:
№ 92 Севастополь — Москва, отправлением 7 июня;
№ 174 Евпатория — Москва, отправлением 7 июня;
№ 98 Симферополь — Москва, отправлением 8 июня.
Начиная со второй половины дня на вокзале Симферополя будут ожидать пассажиров поездов для отправления автобусами в Керчь:
№ 316 Симферополь — Адлер, отправлением 8 июня. Автобус отправится в 12:30;
№ 25 Симферополь — Минеральные Воды, отправлением 8 июня, в 20:30;
№ 27/28 Симферополь — Москва отправлением 8 июня, по предварительным данным, отправится по графику, в 17:10.
В Симферополь на автобусах везут пассажиров составов:
№ 77 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 6 июня;
№ 7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 6 июня.
Пассажиры поезда № 068 Москва-Симферополь, отправлением 6 июня, доставлены автобусами на вокзал Симферополя.
По состоянию на 9:00 МСК время задержки остановленных составов составляет:
В Крым:
№ 316 Адлер — Симферополь, отправлением 7 июня, остановлен, задержка 6,5 часов;
№ 025 Минеральные Воды — Симферополь, отправлением 7 июня, остановлен, задержка 5 часов;
№ 092 Москва — Севастополь, отправлением 6 июня, остановлен, задержка 5 часов;
№ 173 Москва — Евпатория, отправлением 6 июня, остановлен, задержка 4 часа;
№ 028 Москва — Симферополь, отправлением 7 июня, остановлен, задержка 3,5 часа.
Из Крыма:
№ 174 Евпатория — Москва, отправлением 7 июня. Задержка 9,5 часа;
№ 92 Севастополь — Москва, отправлением 7 июня. Задержка 10 часов;
№ 98 Симферополь — Москва, отправлением 8 июня. Задержка 7,5 часа;
№ 184 Севастополь — Мурманск, отправлением 8 июня. Задержка 9 часов.
Пассажиров предупредили о том, что время задержки в пути может измениться.