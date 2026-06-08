Футзалисты «Торпедо‑2» стали бронзовыми призёрами в высшей лиге

В «бронзовой» серии до двух побед подопечные Евгения Иваняка дома обыграли «Металлург» (Медногорск) со счётом 6:3, а затем торпедовцы добились волевого выигрыша и в выездной встрече — 3:2. У наших отличились Шамиль Сейфуллаев и Игорь Зеленцов (2 гола).