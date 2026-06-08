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Футзалисты «Торпедо‑2» стали бронзовыми призёрами в высшей лиге

Нижегородцы выиграли мини-серию за 3-е место.

Завршилось мужское первенство России по футзалу среди команд высшей лиги. Победителем турнира стала тульская команда ТЗМС, серебро — у столичного КПРФ-2, бронзовые награды завоевало «Торпедо-2» (Нижегородская область).

В «бронзовой» серии до двух побед подопечные Евгения Иваняка дома обыграли «Металлург» (Медногорск) со счётом 6:3, а затем торпедовцы добились волевого выигрыша и в выездной встрече — 3:2. У наших отличились Шамиль Сейфуллаев и Игорь Зеленцов (2 гола).

Отметим, что год назад нижегородцы остановились на стадии четвертьфинала.