Футзалисты «Торпедо‑2» стали бронзовыми призёрами в высшей лиге

Завршилось мужское первенство России по футзалу среди команд высшей лиги. Победителем турнира стала тульская команда ТЗМС, серебро — у столичного КПРФ-2, бронзовые награды завоевало «Торпедо-2» (Нижегородская область).
В «бронзовой» серии до двух побед подопечные Евгения Иваняка дома обыграли «Металлург» (Медногорск) со счётом 6:3, а затем торпедовцы добились волевого выигрыша и в выездной встрече — 3:2. У наших отличились Шамиль Сейфуллаев и Игорь Зеленцов (2 гола).
Отметим, что год назад нижегородцы остановились на стадии четвертьфинала.