Фестиваль детства и юности собрал в Хабаровском крае около 11 тысяч участников

Во всех муниципальных районах края с 30 мая по 7 июня прошел Фестиваль Движения Первых. Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей и собрало около 11 тысяч гостей и жителей региона. В Хабаровске развернулась самая массовая площадка — 7 тысяч человек посетили мероприятие. Тема праздника в этом году вдохновлена Годом единства народов России. «Фестиваль Движения Первых — это пространство, где дети, родители и наставники становятся частью большого сообщества единомышленников. В этом году особое значение приобрела тема единства народов России», — отметил заместитель председателя совета регионального отделения по стратегическому развитию Движения Первых Хабаровского края Руслан Беляков. Для участников работали спортивные и игровые зоны, мастер-классы по экотуризму, созданию оберегов для участников СВО и другие тематические площадки. Фестиваль завершился концертом кавер-группы «Баттл Наггетс». Мероприятие организовали в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети».