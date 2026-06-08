Нижегородских самокатчиков начали лечить фотодинамической терапией

В Нижнем Новгороде начали применять фотодинамическую терапию, которая справляется с типичными последствиями падения с электросамокатов. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Свет определённой длины волны справляется с отёком в зоне коленного сустава и болью при ходьбе. Процедура безболезненная: пациент чувствует лишь приятное тепло.
20-минутный сеанс фотодинамической терапии убирает отек с колена за сутки.
Ранее мы писали, что нижегородские депутаты просят скорее ввести новые штрафы для водителей самокатов.