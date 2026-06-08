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Нижегородских самокатчиков начали лечить фотодинамической терапией

Она справляется с типичными последствиями падения с электросамокатов.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде начали применять фотодинамическую терапию, которая справляется с типичными последствиями падения с электросамокатов. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Свет определённой длины волны справляется с отёком в зоне коленного сустава и болью при ходьбе. Процедура безболезненная: пациент чувствует лишь приятное тепло.

20-минутный сеанс фотодинамической терапии убирает отек с колена за сутки.

Ранее мы писали, что нижегородские депутаты просят скорее ввести новые штрафы для водителей самокатов.