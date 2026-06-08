В Ленобласти прошел пресс-тур «Южное побережье Финского залива»

Пресс-тур «Южное побережье Финского залива» состоялся в Ленинградской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном комитете по культуре и туризму.
Участники посетили город Сосновый Бор. В первый день они побывали в Сосновоборском городском музее, интерактивном музее «Дом рыбака», Художественном музее современного искусства и сказочном квартале «Андерсенград».
Далее маршрут продолжился в Ломоносовском районе. Гости осмотрели церковь Троицы Живоначальной и усадьбу Алютина в деревне Гора-Валдай, форт «Красная Горка», охраняемый ландшафт «Поляна Бианки», Лоцманское селение и Историко-краеведческий музей Ломоносовского района. Полученные в ходе тура материалы станут основой новых туристических продуктов и публикаций, которые помогут привлечь на южное побережье Финского залива еще больше туристов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.