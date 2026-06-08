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Бастрыкин просит привлечь судью из Красноярска к ответственности за ДТП

Глава СК направил в ВККС представление.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи Красноярского краевого суда Юлии Макаровой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пишет СК, Юлию Макарову обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека».

По версии следствия, в январе прошлого года Макарова, находясь за рулём технически исправного автомобиля, двигалась по трассе Красноярск — Енисейск вместе с матерью и другими пассажирами. Женщина не учла интенсивность движения, погодные условия и гололедицу, выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с иномаркой.

В результате аварии мать судьи скончалась на месте. Водитель второго автомобиля получил тяжкий вред здоровью.

Ранее мы сообщали, что 57-летний мужчина погиб в лобовом ДТП в Красноярском крае.