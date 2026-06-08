Бастрыкин просит привлечь судью из Красноярска к ответственности за ДТП

По версии следствия, в январе прошлого года Макарова, находясь за рулём технически исправного автомобиля, двигалась по трассе Красноярск — Енисейск вместе с матерью и другими пассажирами. Женщина не учла интенсивность движения, погодные условия и гололедицу, выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с иномаркой.