Следственный комитет РФ проверит информацию о загрязнении реки в селе Култаево

Пермский межрайонный следственный отдел организовало процессуальную проверку по сообщениям в соцсетях. Жители села Култаево в Пермском округе обратили внимание на загрязнение реки, протекающей вдоль одной из улиц.
Жители села жалуются на состояние реки с июня 2025 года. По их словам, местное промышленное предприятие осуществляет сброс чужеродных вод в реку. Анализ подтвердил загрязнение, характерное для канализационных стоков.
«Следователи изучат все доводы, приведенные в публикации», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Култаево протекают река Мулянка и ее приток Сарабаиха.