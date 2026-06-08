Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии истребители НАТО сбили беспилотник

В небе над Латвией истребители НАТО впервые уничтожили вторгшийся в страну беспилотник. Французские «Рафали», поднятые с литовской авиабазы Шяуляй, перехватили цель над Латгале после объявления воздушной тревоги в приграничных районах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Российская газета

В понедельник утром в воздушном пространстве Латвии был сбит беспилотный летательный аппарат, залетевший на территорию страны из-за рубежа. Об этом сообщает портал bb.lv со ссылкой на Национальные вооруженные силы республики.

Инцидент произошел в восточном регионе Латгале. Цель была успешно перехвачена и уничтожена французскими истребителями, которые в настоящее время участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В военном ведомстве заявили, что на данный момент потенциальная угроза полностью устранена, а ситуация находится под контролем.

Ликвидации объекта предшествовало масштабное предупреждение для населения восточных районов страны. Утром НВС объявили о возможной воздушной угрозе над Алуксненским, Балвским, Лудзенским и Резекненским краями, а также над городом Резекне.

Согласно публикациям ВВС Франции в социальных сетях, четыре истребителя «Рафаль» (Rafale) и обслуживающий персонал развернуты на литовской авиабазе Шяуляй с конца марта текущего года.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше