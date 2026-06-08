В Латвии истребители НАТО сбили беспилотник

В понедельник утром в воздушном пространстве Латвии был сбит беспилотный летательный аппарат, залетевший на территорию страны из-за рубежа. Об этом сообщает портал bb.lv со ссылкой на Национальные вооруженные силы республики.
Инцидент произошел в восточном регионе Латгале. Цель была успешно перехвачена и уничтожена французскими истребителями, которые в настоящее время участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В военном ведомстве заявили, что на данный момент потенциальная угроза полностью устранена, а ситуация находится под контролем.
Ликвидации объекта предшествовало масштабное предупреждение для населения восточных районов страны. Утром НВС объявили о возможной воздушной угрозе над Алуксненским, Балвским, Лудзенским и Резекненским краями, а также над городом Резекне.
Согласно публикациям ВВС Франции в социальных сетях, четыре истребителя «Рафаль» (Rafale) и обслуживающий персонал развернуты на литовской авиабазе Шяуляй с конца марта текущего года.