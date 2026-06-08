В Латвии истребители НАТО сбили беспилотник

Инцидент произошел в восточном регионе Латгале. Цель была успешно перехвачена и уничтожена французскими истребителями, которые в настоящее время участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В военном ведомстве заявили, что на данный момент потенциальная угроза полностью устранена, а ситуация находится под контролем.