Ветеринар Вагнер раскрыл, какие средства от клещей для собак наиболее эффективны

Возросшая активность клещей представляет опасность как для людей, так и для домашних животных. Чтобы защитить своих питомцев и минимизировать риски, владельцам важно знать, какие средства наиболее эффективны и что делать при укусе клеща. Об этом рассказал ветеринарный врач Андрей Вагнер в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Основная цель владельца — не только предотвратить укусы клещей, но и защитить собаку от болезней, которые могут быть переданы паразитами. Для этого используются различные средства защиты.
Средства защиты от клещей.
Капли на холку: эти препараты отпугивают клещей и предотвращают их прикрепление к коже животного. Рекомендуется использовать капли в сочетании со спреями для усиления защиты.
Спреи: создают барьер, который клещи не пересекают. Они особенно эффективны, если собака активно контактирует с травой и кустами.
Таблетки: самый надёжный метод защиты. После укуса действующее вещество таблетки начинает действовать быстро, парализуя клеща и предотвращая передачу инфекции. Таблетки особенно удобны для владельцев, которые не могут регулярно обрабатывать собаку каплями или спреями.
При выборе таблеток важно покупать их у официальных поставщиков и избегать контрафактных препаратов.
Если клещ все же укусил собаку, важно действовать правильно:
1. Удаление клеща: Используйте специальный инструмент для выкручивания клещей. Не пытайтесь выдергивать его пинцетом, чтобы не оставить головку паразита под кожей. После удаления обработайте место укуса ветеринарным спреем или спиртовой салфеткой.
2. Наблюдение за состоянием собаки: В первые дни после укуса не всегда сразу проявляются симптомы заболевания. Обычно они появляются через 3−5 дней. Насторожить владельца должны следующие признаки: вялость, сонливость, отказ от еды, повышенная температура, кровь в выделениях.
3. Консультация с ветеринаром: При появлении любых тревожных симптомов необходимо обратиться за профессиональной помощью. Ветеринар проведёт обследование и назначит необходимое лечение, если потребуется.
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