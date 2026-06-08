Ветеринар Вагнер раскрыл, какие средства от клещей для собак наиболее эффективны

Возросшая активность клещей представляет опасность как для людей, так и для домашних животных. Чтобы защитить своих питомцев и минимизировать риски, владельцам важно знать, какие средства наиболее эффективны и что делать при укусе клеща. Об этом рассказал ветеринарный врач Андрей Вагнер в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».