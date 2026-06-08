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Студентка СФУ стала амбассадором проекта «Профразвитие»

Студентка Сибирского федерального университета Дарья Середа стала амбассадором Всероссийского проекта «Профразвитие».

Студентка Сибирского федерального университета Дарья Середа стала амбассадором Всероссийского проекта «Профразвитие». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края.

Всего для проекта президентской платформы «Россия, страна возможностей» выбрали 100 амбассадоров из 42 регионов России. В команду вошли студенты и молодые специалисты.

Проект «Профразвитие» помогает молодежи выстраивать карьерную траекторию, получать первый профессиональный опыт и находить возможности для развития в ведущих компаниях страны. Отбор в амбассадорскую программу проходил по конкурсу.

«Мы выбрали 100 ярких неравнодушных ребят, которым предстоит стать настоящими лидерами молодежных сообществ. Они будут рассказывать о карьерных возможностях, объединять вокруг себя людей, запускать новые инициативы и помогать другим делать первые шаги в профессии», — отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия, страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Дарья Середа активно участвует в общественной и студенческой жизни. Победа в проекте дала ей возможность пройти стажировку на Всероссийском молодежном образовательном форуме ТИМ «Бирюса».

«Для меня участие в проекте “Профразвитие” это возможность быть частью сообщества активных и целеустремленных людей, помогать молодежи находить новые возможности для развития и вдохновлять ребят на достижение профессиональных целей», — поделилась Дарья Середа.

В течение года амбассадоры будут работать на молодежных и карьерных мероприятиях, рассказывать о проекте в социальных сетях и помогать новым участникам. Перед началом работы они пройдут образовательную программу по лидерству, коммуникациям, публичным выступлениям и продвижению молодежных инициатив.

Проект «Профразвитие» проводят в рамках федерального проекта «Россия, страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети». Регистрация на четвертый сезон уже открыта.