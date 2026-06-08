Студентка СФУ стала амбассадором проекта «Профразвитие»

Студентка Сибирского федерального университета Дарья Середа стала амбассадором Всероссийского проекта «Профразвитие». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края.
Всего для проекта президентской платформы «Россия, страна возможностей» выбрали 100 амбассадоров из 42 регионов России. В команду вошли студенты и молодые специалисты.
Проект «Профразвитие» помогает молодежи выстраивать карьерную траекторию, получать первый профессиональный опыт и находить возможности для развития в ведущих компаниях страны. Отбор в амбассадорскую программу проходил по конкурсу.
«Мы выбрали 100 ярких неравнодушных ребят, которым предстоит стать настоящими лидерами молодежных сообществ. Они будут рассказывать о карьерных возможностях, объединять вокруг себя людей, запускать новые инициативы и помогать другим делать первые шаги в профессии», — отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия, страна возможностей» Оксана Ачкасова.
Дарья Середа активно участвует в общественной и студенческой жизни. Победа в проекте дала ей возможность пройти стажировку на Всероссийском молодежном образовательном форуме ТИМ «Бирюса».
«Для меня участие в проекте “Профразвитие” это возможность быть частью сообщества активных и целеустремленных людей, помогать молодежи находить новые возможности для развития и вдохновлять ребят на достижение профессиональных целей», — поделилась Дарья Середа.
В течение года амбассадоры будут работать на молодежных и карьерных мероприятиях, рассказывать о проекте в социальных сетях и помогать новым участникам. Перед началом работы они пройдут образовательную программу по лидерству, коммуникациям, публичным выступлениям и продвижению молодежных инициатив.
Проект «Профразвитие» проводят в рамках федерального проекта «Россия, страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети». Регистрация на четвертый сезон уже открыта.