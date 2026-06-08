Студентка СФУ стала амбассадором проекта «Профразвитие»

В течение года амбассадоры будут работать на молодежных и карьерных мероприятиях, рассказывать о проекте в социальных сетях и помогать новым участникам. Перед началом работы они пройдут образовательную программу по лидерству, коммуникациям, публичным выступлениям и продвижению молодежных инициатив.