Ремонт дороги «Морозовск Вольно-Донской» обошелся в 16,3 млн рублей

В Морозовском районе приступили к ремонту автомобильной дороги регионального значения. Трасса соединяет город Морозовск со станицей Вольно-Донской и далее выходит на направление Волгоград Каменск-Шахтинский Луганск. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.