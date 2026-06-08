Единые правила оказания медпомощи начнут действовать в аэропорту Хабаровска

Так, первичная помощь в неотложной форме осуществляется в срок до 30 минут с момента обращения пациента в здравпункт. При этом в медицинских точках рекомендуют предусмотреть помещение для ожидания, процедурную, кабинет заведующего пунктом и кабинеты с рабочими местами.