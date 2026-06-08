Единые правила оказания медпомощи начнут действовать в аэропорту Хабаровска

Минздрав РФ утвердил порядок организации оказания медицинской помощи в аэропортах, в которых пассажиропоток превышает 39 тысяч человек в месяц. Приказ вступает в силу 1 сентября 2026 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно тексту документа, владельцы аэровокзалов обязаны организовать функционирование фельдшерских здравпунктов. Их наличие поможет оказывать экстренную и первичную медицинскую помощь на всей территории аэропорта круглосуточно.
— Фельдшерский здравпункт является структурным подразделением медицинской или иной организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. Создается для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи, — следует из документа.
Так, первичная помощь в неотложной форме осуществляется в срок до 30 минут с момента обращения пациента в здравпункт. При этом в медицинских точках рекомендуют предусмотреть помещение для ожидания, процедурную, кабинет заведующего пунктом и кабинеты с рабочими местами.
Также в пункте должны размещаться комната для отдыха медработников, комната приема пищи и туалеты как для медперсонала, так и для пациентов. К слову, количество здравпунктов определяется оператором аэропорта.
Тем не менее не во всех случаях предусматривается создание фельдшерских точек. Отмечается, что они не нужны при наличии на территории аэропорта другого подразделения, осуществляющего оказание первичной медико-санитарной помощи.
Кроме того, приказом предусмотрено оказание скорой, в том числе скорой специализированной, помощи выездными бригадами. Однако время доезда до аэропорта такой бригады не должно превышать 20 минут.
— В аэропорту может осуществляться дежурство выездной бригады скорой медицинской помощи в случае, если расчетное время доезда выездной бригады превышает 20 минут с момента вызова скорой медпомощи в экстренной форме, — говорится в приказе.
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