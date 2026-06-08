Строительство ТПУ «Пятилетка» в Самарской области передали Минстрою

«Минтранс сообщает, что больше не отвечает за строительство транспортно-пересадочных узлов в Самаре и Новокуйбышевске. Работы по строительству переданы в министерство строительства Самарской области», — говорится в ответе ведомства.
Разговоры о строительстве ТПУ идут с 2019 года. Объект должен был объединить все виды транспорта: электрички, метро, автобусы, трамваи и троллейбусы. Тогда власти заявили, что на Пятилетке хотят убрать рынок от железной дороги. Использование территории под торговые контейнеры не соответствует требованиям безопасности.
В 2021 году сообщалось, что работы запланировали на 2022 год, а в 2023 году сроки сдвинули — старт перенесли на 2024-й. В декабре 2023 года сообщалось, что строительство проведут в два этапа. Когда именно начнется строительство, пока не ясно.