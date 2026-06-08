Строительство ТПУ «Пятилетка» в Самарской области передали Минстрою

В 2021 году сообщалось, что работы запланировали на 2022 год, а в 2023 году сроки сдвинули — старт перенесли на 2024-й. В декабре 2023 года сообщалось, что строительство проведут в два этапа. Когда именно начнется строительство, пока не ясно.