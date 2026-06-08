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Один человек утонул в Нижегородской области за прошедшую неделю

Итоги прошедшей недели подвели в ГУ МЧС по Нижегородской области.

На водных объектах области произошло 4 происшествия: спасатели помогли 2 людям, 1 человек погиб. Происшествие с погибшим произошло в Лысковском униципальном округе в селе Кисловка. На сегодняшний день запланированы поисково-водолазные работы. Об этом собщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

За прошедшую неделю в Нижегородской области зафиксировано также 68 возгораний. Сотрудники МЧС эвакуировали 109 человек (среди них — 16 детей); 8 человек получили травмы, 4 были спасены, 2 человека, к несчастью, погибли.

На дорогах региона за тот же период случилось 79 ДТП. В авариях пострадали 90 человек, включая 10 детей; удалось спасти 4 человека (в том числе 1 ребёнка), 4 человека погибли.

МЧС России призывает жителей быть бдительными и соблюдать базовые правила безопасности: не оставлять работающие электроприборы без надзора, следить за исправностью электропроводки и не допускать перегрузки сети, не пользоваться сломанными электроприборами.

За рулём важно придерживаться разрешённой скорости. У водоёмов тоже нужно сохранять осторожность: не купаться в незнакомых местах, обязательно надевать спасательный жилет, не оставлять детей без присмотра и обращать внимание на предупреждающие знаки.

Ранее мужчина утонул в безымянном озере в Нижнем Новгороде.

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