АО «Соликамскбумпром» обратилось за государственной поддержкой

АО «Соликамскбумпром» направило обращение в правительственную подкомиссию по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям российской экономики. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказала президент компании Наталия Ступникова. Также, по ее словам, в марте текущего года АО «Соликамскбумпром» заключило договор с ООО «ВТБ Капитал Трейдинг» как с профессиональным финансовым консультантом. Компания занимается поиском для предприятия стратегического инвестора.