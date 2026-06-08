Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургский международный экономический форум завершил свою работу

Делегация Хабаровского края подписала 9 соглашений и провела 28 встреч с представителями бизнес-сообщества. «Хабаровский край находится в тренде тех решений, которые были заявлены на форуме. Мы четко понимаем, что нам надо развивать реальный сектор экономики», — подчеркнул Дмитрий Демешин. Центральным событием мероприятия стало пленарное заседание с участием президента Владимира Путина, где глава государства обозначил основные.

Делегация Хабаровского края подписала 9 соглашений и провела 28 встреч с представителями бизнес-сообщества. «Хабаровский край находится в тренде тех решений, которые были заявлены на форуме. Мы четко понимаем, что нам надо развивать реальный сектор экономики», — подчеркнул Дмитрий Демешин. Центральным событием мероприятия стало пленарное заседание с участием президента Владимира Путина, где глава государства обозначил основные приоритеты развития страны в ближайшей перспективе. В частности, выступление было посвящено экономике России и тому, как военные конфликты влияют на мировую экономику.