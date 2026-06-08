Петербургский международный экономический форум завершил свою работу

Делегация Хабаровского края подписала 9 соглашений и провела 28 встреч с представителями бизнес-сообщества. «Хабаровский край находится в тренде тех решений, которые были заявлены на форуме. Мы четко понимаем, что нам надо развивать реальный сектор экономики», — подчеркнул Дмитрий Демешин. Центральным событием мероприятия стало пленарное заседание с участием президента Владимира Путина, где глава государства обозначил основные приоритеты развития страны в ближайшей перспективе. В частности, выступление было посвящено экономике России и тому, как военные конфликты влияют на мировую экономику.