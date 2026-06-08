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В Хабаровске мужчина получил четыре года колонии за разбой в такси

Вину в суде подсудимый не признал и раскаяния не выразил.

В Хабаровске 45-летнего местного жителя осудили за разбойное нападение в такси. Приговор вынес Железнодорожный районный суд, государственное обвинение поддержала прокуратура района.

По данным суда, всё произошло в ноябре 2024 года. Мужчина находился в такси вместе с незнакомым пассажиром и, угрожая предметом, похожим на оружие, отобрал у него часы, мобильный телефон и банковскую карту.

На этом нападение не закончилось. Получив пин-код от карты, злоумышленник снял с банковского счёта потерпевшего 30 тысяч рублей через банкомат. Телефон и часы он позже сдал в ломбард.

Вину в суде подсудимый не признал и раскаяния не выразил. Суд признал его виновным по статье о разбое.

Мужчине назначили четыре года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.