Ученые выяснили, как предсказать продолжительность жизни

Ученые установили, что старение проявляется через ряд процессов. Среди них — хроническое воспаление, постепенное снижение функциональной активности клеток, замедление метаболизма и накопление повреждений ДНК. Эксперименты на клетках и животных показали, что некоторые вмешательства способны замедлять или частично обращать эти процессы. В частности, речь идет о перепрограммировании клеток, омоложении через соединение молодых и старых особей, а также о раннем развитии эмбрионов.