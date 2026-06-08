Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые выяснили, как предсказать продолжительность жизни

Ученые обнаружили универсальные молекулярные признаки старения, общие для мышей, крыс, макак и человека. Новый алгоритм позволяет измерить «возраст» разных процессов в клетках и выявить, какие части тела стареют быстрее.

Источник: Freepik

Исследователи изучили более 11 тысяч образцов тканей мышей, крыс, макак и человека. В ходе работы были выявлены общие молекулярные признаки старения. Как сообщается в публикации журнала Nature, данные признаки позволяют прогнозировать скорость старения организма и степень риска ранней смерти.

Научная группа выделила гены, активность которых с возрастом изменяется одинаково у различных видов и типов клеток. Особое значение, по данным исследователей, имеют гены CDKN1A и LGALS3. Белки, кодируемые этими генами, связаны с повышенной вероятностью ранней смерти и одновременным развитием нескольких хронических заболеваний.

Ученые установили, что старение проявляется через ряд процессов. Среди них — хроническое воспаление, постепенное снижение функциональной активности клеток, замедление метаболизма и накопление повреждений ДНК. Эксперименты на клетках и животных показали, что некоторые вмешательства способны замедлять или частично обращать эти процессы. В частности, речь идет о перепрограммировании клеток, омоложении через соединение молодых и старых особей, а также о раннем развитии эмбрионов.

Для точной оценки старения различных клеточных систем специалисты разработали алгоритм, названный «часами старения». Этот алгоритм измеряет «возраст» разных процессов в клетках и указывает, какие части тела стареют быстрее. Как следует из результатов, хронические болезни ускоряют старение через воспаление. В то же время диета с ограничением калорий и снижение активности гена Klotho способствуют улучшению работы митохондрий и обмена веществ.

Полученные данные формируют основу для создания методов, направленных на замедление старения и поддержание здоровья на клеточном уровне.