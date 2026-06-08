Ученые выяснили, как предсказать продолжительность жизни

Исследователи изучили более 11 тысяч образцов тканей мышей, крыс, макак и человека. В ходе работы были выявлены общие молекулярные признаки старения. Как сообщается в публикации журнала Nature, данные признаки позволяют прогнозировать скорость старения организма и степень риска ранней смерти.
Научная группа выделила гены, активность которых с возрастом изменяется одинаково у различных видов и типов клеток. Особое значение, по данным исследователей, имеют гены CDKN1A и LGALS3. Белки, кодируемые этими генами, связаны с повышенной вероятностью ранней смерти и одновременным развитием нескольких хронических заболеваний.
Ученые установили, что старение проявляется через ряд процессов. Среди них — хроническое воспаление, постепенное снижение функциональной активности клеток, замедление метаболизма и накопление повреждений ДНК. Эксперименты на клетках и животных показали, что некоторые вмешательства способны замедлять или частично обращать эти процессы. В частности, речь идет о перепрограммировании клеток, омоложении через соединение молодых и старых особей, а также о раннем развитии эмбрионов.
Для точной оценки старения различных клеточных систем специалисты разработали алгоритм, названный «часами старения». Этот алгоритм измеряет «возраст» разных процессов в клетках и указывает, какие части тела стареют быстрее. Как следует из результатов, хронические болезни ускоряют старение через воспаление. В то же время диета с ограничением калорий и снижение активности гена Klotho способствуют улучшению работы митохондрий и обмена веществ.
Полученные данные формируют основу для создания методов, направленных на замедление старения и поддержание здоровья на клеточном уровне.