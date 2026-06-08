Пассажиров поезда Севастополь — Москва доставляют в Керчь автобусами

Первый автобус с пассажирами, ехавшими в поезде № 92 Севастополь — Москва, уже отправился в Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Маршрут пришлось изменить из-за ограничений, введенных на железной дороге в Крыму. В компании также уточнили, что все поезда, которые должны отправиться из Крыма в другие регионы России в понедельник, 8 июня, начнут свое движение непосредственно от станции Керчь.
Временные ограничения на железной дороге были введены после ночной атаки украинских беспилотников. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в целях безопасности приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Керчь — Симферополь.
В результате инцидента на полуострове задерживаются девять поездов. Время отставания от графика составляет от 3,5 до 9 часов. Ограничения затронули составы, следовавшие в Крым из Москвы, Адлера и Минеральных Вод.