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Пассажиров поезда Севастополь — Москва доставляют в Керчь автобусами

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил об изменении маршрута для поездов, следующих в Крым и обратно. После введения временных ограничений на железной дороге пассажиров рейса № 92 доставляют в Керчь на автобусах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Первый автобус с пассажирами, ехавшими в поезде № 92 Севастополь — Москва, уже отправился в Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Маршрут пришлось изменить из-за ограничений, введенных на железной дороге в Крыму. В компании также уточнили, что все поезда, которые должны отправиться из Крыма в другие регионы России в понедельник, 8 июня, начнут свое движение непосредственно от станции Керчь.

Временные ограничения на железной дороге были введены после ночной атаки украинских беспилотников. Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в целях безопасности приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Керчь — Симферополь.

В результате инцидента на полуострове задерживаются девять поездов. Время отставания от графика составляет от 3,5 до 9 часов. Ограничения затронули составы, следовавшие в Крым из Москвы, Адлера и Минеральных Вод.

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