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Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам 3,7 млн рублей

Женщина предоставила персональные данные лжеработнику службы доставки и затем неудачно пообщалась с «правоохранителем».

В Калининграде 62-летняя местная жительница стала жертвой телефонного мошенничества. В мессенджере ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы доставки. Ему женщина передала персональные данные. Затем, как рассказали в пресс-службе областного УМВД, пенсионерку обманули другие аферисты, выдававшие себя за сотрудников банка и представителей силовых структур.

Женщину запугали, сказав, что к ее банковским счетам получили доступ преступники, а чтобы спасти деньги, нужно всего лишь срочно перевести их на «безопасный счет».

Доверчивая горожанка перекинула тут же 3 млн 750 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело.

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