В Красноярском крае ветклинику уличили в продаже лекарств без лицензии

Нарушение, которое допустили в ветеринарной клинике «БАГИРА РА», специалисты установили при помощи системы «Честный знак». Руководителю компании дважды объявляли предостережение, но никаких мер для прекращения нарушений в ветклинике не приняли: торговля не прекратилась, а лицензию на торговлю лекарствами предприниматель не получил. Чтобы подтвердить это специалисты Россельхознадзора пришли в клинику с контрольной закупкой и купили глазные капли.