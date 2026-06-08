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В Красноярском крае ветклинику уличили в продаже лекарств без лицензии

В Шушенском специалисты Россельхознадзора выявили продажу ветеринарных препаратов без лицензии.

В Шушенском специалисты Россельхознадзора выявили продажу ветеринарных препаратов без лицензии. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Нарушение, которое допустили в ветеринарной клинике «БАГИРА РА», специалисты установили при помощи системы «Честный знак». Руководителю компании дважды объявляли предостережение, но никаких мер для прекращения нарушений в ветклинике не приняли: торговля не прекратилась, а лицензию на торговлю лекарствами предприниматель не получил. Чтобы подтвердить это специалисты Россельхознадзора пришли в клинику с контрольной закупкой и купили глазные капли.

По итогам проверки управление подготовило материалы для возбуждения административного дела. Их направят на рассмотрение в суд.

В Россельхознадзоре напомнили, что хранить ветеринарные лекарства без лицензии можно только в том случае, если они используются для разведения, выращивания, содержания или лечения животных. Продажа таких препаратов требует лицензии.