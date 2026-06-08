В Поморье состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

«Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в Поморье уже четвертый год. Каждый раз мы стремимся сделать ее масштабнее и интереснее: привлечь больше работодателей и соискателей, расширить возможности для прямого диалога. Формат доказал свою эффективность: в один день на площадках кадровых центров собираются основные работодатели, а соискатели могут напрямую пообщаться с ними, задать вопросы и сразу предложить свою кандидатуру», — подчеркнул министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов.