В Поморье состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 26 июня в Архангельской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в министерстве труда, занятости и социального развития региона.
На мероприятии участники смогут не только найти работу в своем городе, но и познакомиться с предложениями из других регионов. В этом году на участие уже заявились предприятия оборонно-промышленного и агропромышленного комплексов, лесной отрасли, учреждения образования и другие организации. Ожидается, что соискателям предложат свыше 1,5 тыс. вариантов трудоустройства.
Кроме того, программа включает мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. В кадровом центре Северодвинска профконсультанты организуют экспресс-интерактив по составлению резюме. В Шенкурском округе для молодежи проведут деловую игру «Мой первый рабочий день». В Вельске гостям расскажут о программах переподготовки, открытия своего дела и мерах поддержки. Все желающие смогут пройти собеседование, а на площадках агропромышленного комплекса познакомиться с учебными заведениями и предприятиями сельскохозяйственного профиля.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в Поморье уже четвертый год. Каждый раз мы стремимся сделать ее масштабнее и интереснее: привлечь больше работодателей и соискателей, расширить возможности для прямого диалога. Формат доказал свою эффективность: в один день на площадках кадровых центров собираются основные работодатели, а соискатели могут напрямую пообщаться с ними, задать вопросы и сразу предложить свою кандидатуру», — подчеркнул министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.