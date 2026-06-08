Россиянам хотят отправлять квитанции за ЖКУ через «Госуслуги»

По проекту банки не смогут брать с «Почты России» комиссию за приём электронных платежей за ЖКУ — в Минцифры считают, что это поможет убрать скрытые сборы для граждан. Квитанции за коммунальные услуги предлагают направлять через «Госуслуги», бумажные версии сохранят для пенсионеров, льготников и тех, у кого нет учётной записи на портале.