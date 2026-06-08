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Через Ростов впервые проедет поезд «Ночной экспресс»

Об этом говорится на сайте компании ГТЛК.

Согласно информации, опубликованной на сайте компании ГТЛК, через Ростов впервые будет следовать поезд «Ночной экспресс», курсирующий между Москвой и Адлером.

Особенность состава — вагоны, собранные в двухвагонные блоки. Такая конструкция обеспечивает единый микроклимат внутри поезда и снижает уровень шума, повышая комфорт пассажиров.

Запуск нового маршрута призван сделать более удобными поездки между столицей и черноморскими курортами, а также расширить возможности для транзитных пассажиров из центральной и южной частей страны, путешествующих через Ростов.