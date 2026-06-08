Через Ростов впервые проедет поезд «Ночной экспресс»

Согласно информации, опубликованной на сайте компании ГТЛК, через Ростов впервые будет следовать поезд «Ночной экспресс», курсирующий между Москвой и Адлером.
Особенность состава — вагоны, собранные в двухвагонные блоки. Такая конструкция обеспечивает единый микроклимат внутри поезда и снижает уровень шума, повышая комфорт пассажиров.
Запуск нового маршрута призван сделать более удобными поездки между столицей и черноморскими курортами, а также расширить возможности для транзитных пассажиров из центральной и южной частей страны, путешествующих через Ростов.