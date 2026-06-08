В Калининградской области прошла конференция по искусственному интеллекту

«Суть нашей работы заключается не в том, чтобы просто эффективно использовать какой-то уже готовый зарубежный фреймворк, а в том, чтобы предложить свой новый вариант, свой подход. Именно так рождается наука. Иначе мы будем всегда догонять, а хочется, чтобы мы предлагали свое и опережали», — подчеркнул директор Высшей школы компьютерных наук и искусственного интеллекта Балтийского федерального университета Михаил Верещагин.