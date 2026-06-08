В Калининградской области прошла конференция по искусственному интеллекту

Восьмая Всероссийская Поспеловская конференция «Гибридные и синергетические интеллектуальные системы» проходила с 25 по 30 мая в Калининградской области. Мероприятие состоялось по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участниками стали ведущие исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Липецка, Ульяновска, Донецка, а также зарубежные специалисты из Минска. Значительная часть докладов была посвящена созданию сложнейших гибридных интеллектуальных и динамических систем.
Ученые активно исследовали возможности интеграции математических и эвристических знаний технологий ИИ. В фокусе внимания также были экспериментальные разработки в области коллективной робототехники, многоагентных систем, создания ксеноботов и гибридных структур, сочетающих в себе живые организмы, полимеры и наночастицы.
«Суть нашей работы заключается не в том, чтобы просто эффективно использовать какой-то уже готовый зарубежный фреймворк, а в том, чтобы предложить свой новый вариант, свой подход. Именно так рождается наука. Иначе мы будем всегда догонять, а хочется, чтобы мы предлагали свое и опережали», — подчеркнул директор Высшей школы компьютерных наук и искусственного интеллекта Балтийского федерального университета Михаил Верещагин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.