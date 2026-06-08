Львова-Белова помогла ребенку из Израиля воссоединиться с родными в России.

Детский омбудсмен рассказала, что мальчик родился в Израиле — по ряду причин мама не смогла оформить сыну необходимые документы, а после была вынуждена на время уехать в Россию. Вернуться назад из-за нарушения миграционного режима уже не смогла, хотя несколько раз пыталась. Мальчик жил сначала у знакомых женщины, потом оказался в учреждении.