Мобильный интернет вновь ограничили в Нижнем Новгороде 8 июня

В Нижнем Новгороде утром 8 июня пропал мобильный интернет. Пользователи в областном центре и за его пределами столкнулись с ограничениями: доступ в сеть сохраняется только для приложений и сервисов из так называемых белых списков. Обычный мобильный интернет не работает.