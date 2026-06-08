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Мобильный интернет вновь ограничили в Нижнем Новгороде 8 июня

В регионе действует режим беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде утром 8 июня пропал мобильный интернет. Пользователи в областном центре и за его пределами столкнулись с ограничениями: доступ в сеть сохраняется только для приложений и сервисов из так называемых белых списков. Обычный мобильный интернет не работает.

Одновременно с этим в 6 утра в регионе была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Аэропорт Нижнего Новгорода перешёл на ограниченный режим работы: рейсы обслуживаются только по согласованию с соответствующими органами.