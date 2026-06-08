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Четыре самолета прибудут в Нижний Новгород с опозданием 8 июня

Еще один борт вылетит из столицы ПФО позже, чем планировалось.

Источник: Живем в Нижнем

Жителей Нижнего Новгорода предупредили о задержках авиарейсов. 8 июня в аэропорт имени Чкалова опоздают четыре самолета. Информация представлена на онлайн-табло воздушной гавани.

Позже запланированного в столице Приволжья приземлятся авиалайнеры из Батуми, Москвы, Калининграда и Минеральных Вод. В понедельник в Нижнем Новгороде ввели ограничения на полеты — такое решение было принято в Росавиации.

Также сегодня изменилось время вылета одного из бортов. Рейс Нижний Новгород — Минеральные Воды, назначенный на 13:45, перенесли на 15:25.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями информации онлайн-табло.

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