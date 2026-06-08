В Красноярском крае школьник на BMW устроил гонки с полицией

В городе Шарыпово 13-летний школьник на BMW устроил гонки с полицией. Как рассказали в Госавтоинспекции Красноярского края, на требование сотрудников остановиться юный нарушитель лишь прибавил скорость и попытался скрыться.
Однако на выезде из города автомобиль занесло, гонщика задержали полицейские. Со слов школьника, он взял ключи от машины у знакомого и поехал кататься.
В итоге иномарку отправили на спецстоянку, а на мать подростка составили протокол.
Тем временем жителя соседней Кемеровской области, как пишет сайт VSE42.Ru, оштрафовали на 350 тысяч рублей за комментарий в социальных сетях.