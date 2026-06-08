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В Красноярском крае школьник на BMW устроил гонки с полицией

В Шарыпове задержали несовершеннолетнего водителя, не имеющего права управления.

Источник: Комсомольская правда

В городе Шарыпово 13-летний школьник на BMW устроил гонки с полицией. Как рассказали в Госавтоинспекции Красноярского края, на требование сотрудников остановиться юный нарушитель лишь прибавил скорость и попытался скрыться.

Однако на выезде из города автомобиль занесло, гонщика задержали полицейские. Со слов школьника, он взял ключи от машины у знакомого и поехал кататься.

В итоге иномарку отправили на спецстоянку, а на мать подростка составили протокол.

Тем временем жителя соседней Кемеровской области, как пишет сайт VSE42.Ru, оштрафовали на 350 тысяч рублей за комментарий в социальных сетях.