XIII Генериада СГК состоялась в Красноярске

Приветствуя спортсменов, генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в Красноярском крае) Олег Бубновский подчеркнул, что «Генериада» — не только отличная возможность проверить свои силы, но и еще раз убедиться, как важно чувство надежного плеча рядом и командная работа. «Только увлеченные и энергичные люди, работая в команде, могут выполнить проекты, которые считались невыполнимыми. И эти люди — вы! Всем успешных стартов. Независимо от результатов — вы все уже победители!», — напутствовал коллег Олег Бубновский.