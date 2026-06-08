XIII Генериада СГК состоялась в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спортивный праздник объединил свыше 300 спортсменов и болельщиков предприятий СГК в Красноярском крае и Хакасии. На Центральном стадионе острова Отдыха энергетики проверяли свои силы и мастерство в мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, дартсе, а также в дисциплинах ГТО.
Спортивные состязания начались с торжественной церемонии открытия Генериады. Плечом к плечу в одних рядах вышли мастера и слесари, инженеры и обходчики — всего 9 команд во главе с руководителями предприятий. Энергетиков встречали молодые футболисты и команда барабанщиков.
Приветствуя спортсменов, генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в Красноярском крае) Олег Бубновский подчеркнул, что «Генериада» — не только отличная возможность проверить свои силы, но и еще раз убедиться, как важно чувство надежного плеча рядом и командная работа. «Только увлеченные и энергичные люди, работая в команде, могут выполнить проекты, которые считались невыполнимыми. И эти люди — вы! Всем успешных стартов. Независимо от результатов — вы все уже победители!», — напутствовал коллег Олег Бубновский.
Каждую команду горячо поддерживала своя группа поддержки с кричалками, лозунгами и чирлидерами. Многие сотрудники пришли на игры с самыми преданными поклонниками — супругами и детьми. Так что каждый пас на волейбольных площадках проходил под бурю аплодисментов болельщиков.
В тени спортивного центра в схватке у столов — теннисисты, а самые меткие, внимательные и собранные проверяли свое мастерство в игре в дартс.
Настоящая битва развернулась на поле для мини-футбола. Команды бились за звание лучших в атмосфере, не уступающей играм чемпионата мира. В невероятно сложных и захватывающих матчах победу в соревнованиях по мини-футболу одержала команда Красноярской ТЭЦ-3. Капитан команды — начальник отдела ПТО Виталий Рыбаков:
«Все команды выступили очень и очень достойно. В своей команде хочу отметить игру начальника цеха общественных работ Ивана Сорокина. Футболом увлекаюсь с самого детства. Очень часто играю и тренируюсь с братом. А в Генериаде стараемся участвовать одним, уже сыгранным составом».
А по итогам игр в общем командном зачете на пьедестал победы XIII Генериады взошла команда Назаровской ГРЭС. Серебро завоевала команда Красноярской ГРЭС-2 с самой, пожалуй, эмоциональной группой поддержки. Бронза досталась команде Красноярской ТЭЦ-2.
Владимир Полухин — главный инженер Назаровской ГРЭС. На станции трудится больше 30 лет. Специалист признается, что спорт — одно из главных увлечений его жизни. В молодости Владимир увлекался игровыми видами спорта — футболом и волейболом. А последние несколько лет открыл для себя индивидуальные виды спорта и ГТО. Залог успешного выступления своей команды Владимир Полухин видит в воле к победе, регулярных тренировках и чувстве локтя: «Победа — результат каждого члена нашей команды и, конечно же, нашей группы болельщиков. Очень важно, когда тебя поддерживают».
В Генериаде сотрудники СГК не только показали свои спортивные достижения, но и еще лучше узнали друг друга. Перед церемонией закрытия игр спортсмены из разных команд делились друг с другом эмоциями, обсуждали самые захватывающие моменты. И конечно же фотографировались. В финале все сборные выходили на сцену для получения наград и памятных подарков. Многие энергетики выходили с семьями, доказывая, что интерес к спорту и здоровому образу жизни закладывается с самого детства.
«Игры прошли в атмосфере дружелюбия и взаимного уважения. Порадовало, как ребята на футбольном поле извинялись друг перед другом за игровые моменты. Давайте будем помнить, что спортом нужно заниматься всегда. Всем, кто решил встать на путь спорта, рекомендую не откладывать и идти в зал уже в понедельник. А мы начинаем готовиться к следующей Генериаде», — отметил на торжественной церемонии закрытия XIII Генериады генеральный директор Енисейской ТГК Олег Бубновский.