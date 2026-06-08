Правила пребывания родственников изменят в нижегородских больницах

Минздрав РФ разработал существенные корректировки правил, регулирующих пребывание родных пациентов в стационарах. По данным «Общественной службы новостей», в рамках проекта программы госгарантий бесплатной медицинской помощи близким и законным представителям разрешат находиться с больными круглосуточно — при условии, что человек нуждается в постоянном уходе.
Эти шаги по повышению комфорта пациентов вписываются в общий курс на упрощение ряда процедур для граждан. Так, с 1 сентября начнёт действовать приказ Минздрава, который облегчит нижегородцам доступ к ГТО: тем, у кого I или II группа здоровья, больше не придётся оформлять отдельные медицинские справки и заключения, чтобы участвовать в спортивных состязаниях или сдавать нормативы.
Сейчас в больницах Нижегородской области время пребывания посетителей жёстко регламентируется внутренними распорядками медучреждений. После того как федеральная норма вступит в силу, жители региона смогут непрерывно находиться в палатах рядом с близкими. Ключевым требованием при этом останется неукоснительное следование санитарно‑эпидемиологическим правилам конкретного стационара.
Отдельный блок нововведений касается поддержки участников СВО и их родных. Для них намерены заметно расширить возможности получения профессиональной помощи — в том числе медико‑психологической, психотерапевтической, психиатрической и наркологической — в ведущих федеральных клиниках.
Ранее сообщалось, что панические расстройства у нижегородцев будут лечить по новому стандарту.