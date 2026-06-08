Правила пребывания родственников изменят в нижегородских больницах

Эти шаги по повышению комфорта пациентов вписываются в общий курс на упрощение ряда процедур для граждан. Так, с 1 сентября начнёт действовать приказ Минздрава, который облегчит нижегородцам доступ к ГТО: тем, у кого I или II группа здоровья, больше не придётся оформлять отдельные медицинские справки и заключения, чтобы участвовать в спортивных состязаниях или сдавать нормативы.