Жителя Красноярского края осудили за вырубку государственно леса на 15 млн рублей

Установлено, что в 2022 году мужчина приобрел земельный участок сельскохозяйственного назначения недалеко от деревни Малороссийка, а позже решил подготовить его для использования и расчистить от деревьев. Для этого он нашел через объявление подрядчика, заключил с ним договор, после чего на деляну зашла техника и начались работы.