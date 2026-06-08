Жителя Красноярского края осудили за вырубку государственно леса на 15 млн рублей

Суд признал жителя Большемуртинского района виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, сообщает прокуратура Красноярского края.
Установлено, что в 2022 году мужчина приобрел земельный участок сельскохозяйственного назначения недалеко от деревни Малороссийка, а позже решил подготовить его для использования и расчистить от деревьев. Для этого он нашел через объявление подрядчика, заключил с ним договор, после чего на деляну зашла техника и начались работы.
«Спиленные деревья трелевали на погрузочные площадки, а затем вывозили лесовозами. За несколько недель были рублены 192 дерева пород сосна и береза общим объемом более 687 кубометров. Позже выяснилось, что часть участка накладывалась на земли лесного фонда. При этом необходимое согласование проекта мелиорации собственник не получил, а рубка фактически велась на территории государственного леса», — рассказали в надзорном ведомстве.
По ч. 3 ст. 260 УК РФ суд приговорил фигуранта к 3 годам принудительных работ с удержание 10% зарплаты в доход государства, а также взыскал с него причиненный ущерб — более 15,2 млн рублей.