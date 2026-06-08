Оборона от жителей: почему работа над новым генпланом Калининграда напоминает профанацию

Здесь особо остановимся на таком формате, как общественные обсуждения. Это своеобразный суррогат одностороннего «взаимодействия с народом», придуманный во времена ковида и не отмененный до сих пор. Если публичные слушания, которые активно применялись раньше, предусматривали очные встречи населения с чиновниками и разработчиками генплана и ПЗЗ, то общественные обсуждения предполагают письменные реакции. Причем консультации проводятся в крайне сжатые сроки и в стесненных условиях. Так, городской активист Виктор Горбунов рассказал, что недавно несколько человек пытались получить ответы по поводу своих земельных участков на Северной горе (очередные изменения в градостроительную документацию касались именно их собственности). «В небольшом помещении сидела девушка, которая не смогла ответить ни на один наш вопрос. Самим жителям там было не повернуться. В итоге мы не знаем, чего ожидать. Но очевидно, что подобный формат обсуждений приводит к браку в документации и нарушению прав людей», — рассказал активист. Он уже не раз требовал вернуть публичные слушания. Но, по всей видимости, депутатам Горсовета Калининграда не до этого — они заняты предстоящими в сентябре выборами.