Оборона от жителей: почему работа над новым генпланом Калининграда напоминает профанацию

Губернатор пообещал навести порядок с застройкой: приостановил выдачу разрешений, заговорил о трамваях и школах от инвесторов. Прошло полгода — и выяснилось, что новый генплан Калининграда будут делать за 4 млн рублей, предложения горожан в министерстве даже не считают, публичные слушания заменят заочным суррогатом. «Новый Калининград» выслушал экспертов и общественников.
В декабре 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных пообещал новый план и транспортную схему города. Произошло это на большой пресс-конференции главы региона в ТАСС после вопроса главного редактора сайта «Русский Запад» Алексея Шабунина. Журналист потребовал прекратить бездумную застройку Московского района (в том числе бывшего Балтийского района) или вернуть туда трамвай, который ходил там до 2000-х годов. Алексея поймет, наверное, практически каждый житель этого района — хоть автомобилист, хоть пассажир, который вынужден регулярно простаивать в пробках в надежде выбраться на работу или вернуться домой.
Беспрозванных ответил на это, что власти сейчас «смотрят на развитие Калининградской области, на Калининград с точки зрения застройки» и что главе муниципалитета «поручено сделать план, как планируется развивать город с учетом не просто строительства…».
Губернатор рассказал, что столкнулся со странной, на его взгляд, ситуацией: областные власти выдают разрешения на строительство жилья, но при этом потом им нужно снова вкладываться и за счёт бюджета строить тротуары, дороги, детские сады, школы и так далее. «Слушайте, я, честно говоря, посмотрел на экономику застройщиков, и, мне кажется, у нас есть, о чём эту тему обсудить, — сказал Беспрозванных. — С этим и связана задача главе города: проанализировать не просто объекты, которые отдаются под застройку и разрешения, а также что это за инвестор, что мы получим в итоге». Сам Беспрозванных считает, что инвесторы должны как минимум строить школы или детские сады. Поэтому в регионе была приостановлена выдача разрешений на строительство, чтобы «сформировать единый подход к тому, как мы дальше будем развивать строительство в регионе».
«Сроки сейчас не назову, — продолжил губернатор, говоря о новом плане. — По-моему, это будет середина 2026 года, когда Калининград должен предоставить нам эту программу по развитию и строительству всех районов. Это вместе с транспортной системой». Губернатор заверил, что сейчас власти «просто не готовы отдавать участки, потому что, возможно, там пройдет трамвай и нужно будет сделать участок для трамвайного пути, дороги, пешеходной или велосипедной дорожки».
Уже через пару дней, 18 декабря 2025 года, на заседании правительства Алексей Беспрозванных дал поручение заняться «планом развития города и транспорта» главе администрации Калининграда Елене Дятловой (что, впрочем, изначально было странно с учетом того, что градостроительные полномочия уже десять лет как в ведении областных властей).
В целом заявления главы региона были довольно громкими и обнадеживающими, поскольку в области уже не раз возникали ситуации, когда возводились целые микрорайоны без социальной инфраструктуры. Один из них, на ул. Аксакова, даже попал в так называемую «зеленую папку» президента, после чего там срочно построили школу (опять же за счет бюджета). И что уже совсем неудивительно, строили эти микрорайоны в основном застройщики, имеющие мандаты депутатов Заксобрания — например, Евгений Верхолаз и Евгений Морозов.
Однако итоговая реализация заявлений главы региона вызвала странные ощущения: процедура шла кулуарно, а относятся к ней чиновники, похоже, спустя рукава. Начнем с того, что приказ за подписью вице-премьера Кристины Подскребкиной о разработке нового генплана Калининграда журналисты обнаружили на портале правовой информации в самом конце декабря. Это не было какое-то официальное объявление или сообщение региональных властей в их соцсетях и СМИ. Это был просто приказ, на который и не каждый представитель СМИ обратил бы внимание. В документе при этом было написано, что «предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта» будут принимать в министерстве градостроительной политики до 30 апреля 2026 года.
«Новый Калининград» попросил представителей правительства прокомментировать, что всё это значит. Выяснилось, что — да, это тот самый план, о котором говорил глава региона. «Это делается для актуализации положений генерального плана в связи с внесением изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования и утверждением новой редакции местных нормативов градостроительного проектирования», — говорилось в сообщении.
После публикаций в СМИ активные горожане стали формировать свои предложения и направлять их в правительство области, а также заинтересовались, в какой форме пройдет обсуждение нового главного градостроительного документа области.
Но оказалось, что в министерстве поступившие от калининградцев предложения даже не считали. Это стало известно из ответа пресс-службы правительства области на запрос «Нового Калининграда».
Редакция поинтересовалась, сколько всего предложений поступило в министерство, все ли они были приняты. «На сегодняшний день [конец мая] отработаны не все предложения, поступившие до даты окончания приема министерством предложений, который осуществлялся до 30.04.2026. Кроме того, министерство не осуществляет подсчет поступивших предложений. В связи с чем запрашиваемая информация не может быть представлена», — говорится в ответе на вопрос. Здесь можно предположить, что тезис о сборе предложений был обычной формальностью. И если бы в СМИ и пабликах не появилась информация о том, что их собирают до 30 апреля, в министерстве бы не расстроились.
Далее из ответа властей выяснилось, что техническое задание «в виде Порядка выполнения работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования “Городской округ “Город Калининград”” уже подготовлено и размещено на сайте госзакупок, начальная цена контракта — 4 млн руб., планируемая дата заключения контракта — 19 июня.
Что касается формы обсуждения нового главного градостроительного документа города, то её выбор — прерогатива властей Калининграда. «В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.12.2024 № 241 по проектам генерального плана, проектам внесения изменений в генеральный план, проектам генерального плана проводятся общественные обсуждения [а не публичные обсуждения — прим.ред.]», — говорится в ответе.
Здесь надо напомнить, что существующий генплан принимался в 2016 году и должен был действовать до 2035 года. Разрабатывал его «Южный градостроительный центр» из Ростова-на-Дону. При этом десять лет назад горвласти и разработчики обсудили его с кем только можно и не единожды — документ рассмотрели во всех городских районах, а кое-где не один раз. К моменту финальных публичных слушаний что-то не знать про генплан было очень тяжело. Несмотря на это, ровно десять лет назад, в июне 2016 года, в Дом искусств на финальные публичные слушания по генплану пришло несколько сотен человек, обсуждение длилось четыре часа.
Здесь особо остановимся на таком формате, как общественные обсуждения. Это своеобразный суррогат одностороннего «взаимодействия с народом», придуманный во времена ковида и не отмененный до сих пор. Если публичные слушания, которые активно применялись раньше, предусматривали очные встречи населения с чиновниками и разработчиками генплана и ПЗЗ, то общественные обсуждения предполагают письменные реакции. Причем консультации проводятся в крайне сжатые сроки и в стесненных условиях. Так, городской активист Виктор Горбунов рассказал, что недавно несколько человек пытались получить ответы по поводу своих земельных участков на Северной горе (очередные изменения в градостроительную документацию касались именно их собственности). «В небольшом помещении сидела девушка, которая не смогла ответить ни на один наш вопрос. Самим жителям там было не повернуться. В итоге мы не знаем, чего ожидать. Но очевидно, что подобный формат обсуждений приводит к браку в документации и нарушению прав людей», — рассказал активист. Он уже не раз требовал вернуть публичные слушания. Но, по всей видимости, депутатам Горсовета Калининграда не до этого — они заняты предстоящими в сентябре выборами.
«Процедура сбора предложений граждан для нового генплана, на наш взгляд, демонстрирует скорее формальный характер, нежели приглашение на диалог народа с властями, — прокомментировала ситуацию еще одна общественная активистка Ксения Бессонова. — Последние годы сложилась нехорошая тенденция, когда людей буквально не хотят слышать и не прислушиваются».
Бессонова напомнила о множестве скандальных историй: отмена публичных слушаний, выселение жителей из дома 68 на Московском проспекте, застройка Куршской косы и территории Дома Советов, проблемы с социальной инфраструктурой города (например улицы Арсенальной), уничтожение трамвайных путей и скандальное строительство многоквартирного дома на Победы, 8.
«Можно еще долго перечислять горячие точки города, сам факт — проблематика не решается, а усугубляется, — говорит активистка. — Во всем мире развитие города происходит в консенсусе с научными и активными ассоциациями и профессионалами в рассматриваемой области. Мы видим, что архитектурные и исторические сообщества региона игнорируются при принятии ключевых решений развития территорий региона, не говоря уже об обычных людях и их запросе на социальную справедливость».
Бессонова обратила внимание и на «синдром вахтовика», который, по ее словам, присутствует у многих чиновников: «Это когда здесь и сейчас мы разбираемся и работаем, а что будет завтра — никого не волнует. На годы вперед никто глобально не хочет рассматривать перспективу развития территорий. Особо ярко это выражается, например, в застройке новых микрорайонов без школ и детских садов, а потом разводят руками, что земли больше нет под социалку. До сих пор отсутствует правовой механизм регулирования и решения подобных проблем. В Заксобрании области заседают в креслах депутатов крупные застройщики региона, им выгодно текущее положение дел». Чем часто грешат чиновники, на взгляд активистки, так это персональным пониманием власти. «Ведь часто можно услышать, что они тут хозяева, как Елена Ивановна Дятлова часто повторяет: “Мы тут власть”, и для них решения и статус важнее процедур и прав населения», — говорит Бессонова.
Эксперт по градостроительству и территориальному планированию Союза архитекторов России, член международной ассоциации городских планировщиков ISOCARP Александр Антонов говорит, что цель разработки нового генплана заявлена хорошая — по словам губернатора, «региональные власти намерены уйти от практики точечной выдачи разрешений на строительство без понимания развития территорий».
«Вроде бы заявлено, что власти жаждут понимания развития территорий. Это хорошее желание. Только это понимание было оценено в сумму, меньшую, чем самая захудалая однушка в новостройке на дальней окраине», — иронизирует эксперт.
Антонов уверен: властям известно, что 12 лет назад генплан обошелся в 9 миллионов, и даже тогда это было очень дешево. «Также властям известно, что инфляция за эти 12 лет была не менее 100%. Газ, электричество за 12 лет подорожали в два раза, автобус подорожал значительно больше, чем в два раза, недвижимость — в три-четыре раза, а квалификация специалистов в области градостроительства, по мнению властей, подешевела в 2,2 раза», — обращает внимание эксперт.
По словам архитектора, работа над генпланом полумиллионного города длится не менее года, ею занимается целый штат квалифицированных сотрудников (а не студентов): архитекторы, экономисты, специалисты по инженерной инфраструктуре и по охране памятников, экологи, эксперты по ГО и ЧС, ответственные за цифровые решения и загрузку проекта во ФГИС ТП. В команде также должно быть не менее двух специалистов по транспорту. В ситуации с Калининградом, полагает Антонов, их может быть и больше, поскольку есть необходимость «проработки транспортного каркаса города с учетом агломераций и существующего положения».
«За год минимум раз пять придется съездить в командировки — да не одному человеку. А значит, фонд оплаты труда у этой организации примерно 40−45% от стоимости контракта, — дает расчеты Антонов. — Значит, мы рассчитываем на среднюю зарплату в коллективе, который обещает сделать генплан за четыре миллиона, в 15000 рублей. Власти оценили труд градостроителя примерно в 20% от труда курьера. Спасибо». По мнению Антонова, хороший генплан, за выполнение которого поборолись бы крепкие компании, не может выставляться на торги дешевле 40 миллионов рублей.
Что касается практики сбора «пожеланий граждан» перед выполнением генерального плана, такое встречается довольно редко, обращает внимание архитектор: «В целом такие вещи не практикуются. Лишь несколько лет назад в преддверии работ по градостроительному планированию стали запускать сайты типа “чего хочет Астрахань, чего хочет Якутск”». Но это, как правило, делается в рамках разработки мастер-планов, а не генеральных планов. Есть даже специальное сетевое программное обеспечение для подобных развлечений, благодаря которому можно на карте городе размещать «как бы стикеры»: сюда клеим школу, а сюда — сквер с фонтаном.
«Примерно то же самое сделали власти региона — только в более скучной бюрократической форме официальных писем, — отмечает он. — Это замечательная имитация учета народного мнения. Представьте — горожанин Иван написал, что он хочет башню, горожанин Петр хочет три фонтана, горожанин Артур хочет, чтобы восстановили замок, а горожанин Алексей хочет, чтобы рядом с замком построили филиал Центра “Россия”. И еще 300 горожан пожаловались на плохую работу автобуса № 3. Как с этим быть? Вы сами себе создали проблему информационного шума».
Архитектор предполагает, что весь этот ворох вопросов можно сбросить на разработчика генплана, но тот, скорее всего, сразу все выбросит в мусорную корзину и будет прав. Потому что работу с горожанами ему никто не оплатил.
Сейчас не до конца понятно, что будет с предложениями граждан, которые не отвергнуты минградполитики, будут ли они обязательны к учету. Антонов считает, что даже самые простенькие и забюрократизированные стратегические сессии дают во много раз больше пользы и для знакомства разработчика с городом, и для понимания самих поставленных проблем и желаний.
«А так, как было сделано, нельзя работать с горожанами. Это профанация общественного участия, — считает эксперт. — Во-первых, надо гражданам давать уже проработанные предложения и спрашивать их мнение касательно конкретных решений, а не “вообще”. Во-вторых, давно надо было собрать пул горожан, которым остальные делегировали свои голоса в такой сложной теме, как градостроительство. И с этим пулом полупрофессионалов обсуждать серьезные вопросы. И в-третьих — гораздо результативнее вместо разрозненных мнений абстрактных граждан оплатить дюжину экспертов в помощь разработчикам генплана. Чтобы проработать действительно сложные вопросы развития. Но у нас же только четыре миллиона…».
Антонов напоминает, что в результате перераспределения полномочий возникла странная коллизия: заказчиком генплана выступает министерство градполитики, а обсуждать его с населением придется властям города. «При этом оба уровня власти прекрасно осознают, что за предложенную сумму никто не будет делать качественную работу, — уверен он. — Вот в конце года вы получаете пачку халтуры и веселые картографические картинки, сделанные безвестным коллективом горе-градостроителей за те самые пресловутые четыре миллиона. Нет знания города, куча фактических ошибок, фрагменты из других генпланов, загруженные копипастом с чужими именами городов и улиц, механистические расчеты потребности в социальных объектах на основе завышенных нормативов, сделанные дистанционно, потому что у экономистов не было денег на командировки. И, конечно, там будут новые улицы и магистрали в парковых зонах и поймах малых рек. Ибо где еще проводить новые улицы, как не в парках…».
Поэтому, считает эксперт, власти и не готовы проводить публичные слушания, поскольку выходить с таким проектом к людям — не просто опозориться, это элементарно небезопасно. «Да и ответственности за предложения этого псевдогенплана городская власть не несет — она ведь не заказчик и не плательщик. И никак на исполнителя повлиять не может, — продолжает он — В такой ситуации публичных слушаний быть не может. Чиновник в массе своей — не мазохист и не самоубийца. Хорошо, что на этот случай существуют дистанционно-цифровые общественные обсуждения».
«Можно ли бросить камень в чиновников? Каждый выполнил свои функции в рамках должностных обязанностей. Все формальности соблюдены, полномочия не превышены, процедуры — от торгов до обсуждения и согласования — прошли строго в рамках законодательства. Случится ли в результате “понимание развития территорий”? Поживем — увидим», — заключает Александр Антонов.
Глава регионального Союза архитекторов Игорь Ли рассказал «Новому Калининграду», что предлагал властям включить в схему работы над новым генпланом экспертное сообщество. Об этом шла речь на встрече с министром градостроительной политики Кристиной Подскребкиной и ее замом Аленой Пабулой. «Сегодня какая система разработки всех этих документов практикуется? Администрация объявляет торги, и кто дешевле взялся при каком-то минимальном соблюдении квалификационных параметров, тот выиграл, что-то там разработал. У любого чиновника, а я сам побывал в этой шкуре чиновника (Игорь Ли занимал пост главного архитектора Калининграда — прим. ред.) жёсткие сроки. Конечно, некогда там рассуждать, обсуждать, все хотят работу побыстрее сделать, отчитаться об исполнении. Но к чему это зачастую приводит? Что по формальным признакам документ всему соответствует, но содержание часто абы какое, недостаточно проработанное и так далее. Никто этого толком не обсуждает. Проводятся какие-то формальные публичные слушания, выходят объявление, которое никто не читает, приходят туда 3−5 человек, что-то там послушали. Чиновники формально отчитались, что население проинформировано, галочку поставили, всё хорошо, документ утвердили, приняли. И потом мы все обязаны его исполнять», — говорит Игорь Ли.
По его словам, региональные архитекторы пытались донести до министра и её зама озабоченность развитием ситуации. «Поговорили, обсудили. Сказали, что до тех же слушаний было бы неплохо эти документы передавать нам в экспертный совет (у нас есть такая структура в составе Союза архитекторов), наши архитекторы готовы это всё посмотреть, дать какие-то пожелания, замечания… Этого, к сожалению, пока не происходит. Принимаются недостаточно, мягко скажем, проработанные документы. А потом мы все их обязаны исполнять». Ли отмечает, что архитекторы неоднократно обращались в правительство с этой темой.
Довольно резко высказался по этой теме калининградский активист, защитник трамвая Александр Панфилов. По его мнению, разворачивающая на виду у всего города (да и страны) история с попытками жителей сохранить трамвай на проспекте Победы (в частности) и с изменениями в генплан (в целом) показывает, как чиновники занимают глухую оборону и из-за баррикад плюют людям на головы: «“Ой, трамвай вернуть и рады, но генплан нам запрещает… Ну что вы, мы не можем принять ваши возражения к изменениям в генплан, так как вы не живёте на обозначенной территории. А обозначили мы только асфальтовую дорогу, там никто не живёт. Ха-ха! И ничего вы нам не сделаете! Мы даже любую чушь без ссылок и подтверждений впишем вам в обоснование” “Да, конечно, там низкий пассажиропоток. У нас и бумажка с печатью от нужных экспертов есть. Да, там ездит 9 автобусных маршрутов, но бумажка!” “Публичные слушания вам не нужны, присылайте нам всё в интернетике, там обсудим и быстро откажем вам” “Сколько людей прислали нам предложения, не скажем, потому что не считали”».
«У русского человека терпение большое, но не бесконечное. Министры, наверное, не застали, как люди мандарины к Дому Советов приносили», — заключает общественный активист.
Ситуация вырисовывается неоднозначная. С одной стороны — обещание губернатора жителям отказаться от застройки до тех пор, пока не будут заранее просчитаны транспортные проблемы новых микрорайонов. С другой — подчиняющееся губернатору министерство, которое объявило тендер на разработку нового генплана, даже не посчитав нужным совершить такое элементарное действие, как подсчет числа предложений от жителей. И обрабатывало ли оно их вообще или сразу отправляло в мусорную корзину. Более того, не стоит забывать о третьей стороне — властях Калининграда, а именно — депутатах Горсовета областного центра, которые в 2024 году почему-то решили, что горожане не должны обсуждать документ на публичных слушаниях, достаточно будет и полузаочных общественных обсуждений. Тут в самый раз задуматься: а для кого вообще работает эта власть. Если ей неинтересны ни жители, ни эксперты. И для кого вообще разрабатывается новый генплан. И получат ли жители бывшего Балтийского района долгожданное избавление от пробок.
Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».