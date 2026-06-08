Нижегородцы в мае установили 15,9 тысяч самозапретов на получение кредитов

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, спрос на установку самозапретов со стороны граждан постепенно снижается: «Это может говорить о том, что большинство из тех, кто активно хотел воспользоваться услугой, это уже сделали. Еще одна причина снижения интереса — успехи в борьбе с мошенниками, против которых был направлен закон».