В России предложили ввести отцовский капитал в размере 2 млн рублей

В России обсуждается инициатива о введении отцовского семейного капитала для многодетных семей. Предложение озвучил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и вопросам семьи. Речь идет о поддержке семей, где в одном браке родились трое и более детей.