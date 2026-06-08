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В России предложили ввести отцовский капитал в размере 2 млн рублей

Речь идет о поддержке семей, где в одном браке родились трое и более детей.

В России обсуждается инициатива о введении отцовского семейного капитала для многодетных семей. Предложение озвучил Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии и вопросам семьи. Речь идет о поддержке семей, где в одном браке родились трое и более детей.

Согласно инициативе, размер выплаты может составить 2 млн рублей. Расчет суммы связан с нормативом жилой площади 18 кв. м на человека и средней рыночной стоимостью квадратного метра жилья, утвержденной Минстроем России на уровне 116 тыс. рублей в первом полугодии 2026 года. Предложение опубликовано на РИА.

«Размер выплаты предложено установить на уровне двух миллионов рублей», — пояснил Сергей Рыбальченко, комментируя инициативу.

Для волгоградцев инициатива означает возможное расширение мер поддержки многодетных семей. В случае принятия решения условия и порядок получения выплаты будут определены дополнительно на уровне законодательства.

Ранее сообщалось, что матери все чаще оставляют детей после развода мужьям.