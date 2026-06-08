Ремонтные бригады устраняют повреждения на теплосетях Ростова

В Ростове с 12 мая по 5 июня ООО «Ростовские тепловые сети» проводило гидравлическую опрессовку тепловых сетей от Ростовской ТЭЦ-2. При запуске системы специалисты нашли еще несколько дефектов, из-за чего подключение абонентов к водоснабжению не произошло в срок. Об этом сообщил глава городя Александр Скрябин.