Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонтные бригады устраняют повреждения на теплосетях Ростова

В Ростове с 12 мая по 5 июня ООО «Ростовские тепловые сети» проводило гидравлическую опрессовку тепловых сетей от Ростовской ТЭЦ-2. При запуске системы специалисты нашли еще несколько дефектов, из-за чего подключение абонентов к водоснабжению не произошло в срок. Об этом сообщил глава городя Александр Скрябин.

В Ростове с 12 мая по 5 июня ООО «Ростовские тепловые сети» проводило гидравлическую опрессовку тепловых сетей от Ростовской ТЭЦ-2. При запуске системы специалисты нашли еще несколько дефектов, из-за чего подключение абонентов к водоснабжению не произошло в срок. Об этом сообщил глава городя Александр Скрябин.

Дефекты выявили на участках теплотрасс в западной и центральной частях города. На этих участках работают ремонтные бригады, задействована специализированная техника. Одновременно с ООО «Ростовские тепловые сети» в усиленном режиме АО «Теплокоммунэнерго» продолжает устранять дефекты на тепловых вводах многоквартирных домов, выявленные в ходе испытаний.

«Поставлена задача ускорить темпы работ и восстановить горячее водоснабжение в максимально сжатые сроки», — добавил господин Скрябин.